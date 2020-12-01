Парламент 1 грудня ухвалив законопроєкт, який на рік відтерміновує обов'язкове використання касових апаратів для фізичних осіб – підприємців II-IV груп. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак схвально оцінив таке рішення і назвав це спільною роботою президента та депутатів.

Щоб терміново вирішити ситуацію, Володимир Зеленський подав законопроєкт як невідкладний, і на його базі фракції знайшли компромісне рішення, яке отримало 319 голосів "за". Про це Андрій Єрмак написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Він зазначив, що документ скасовує норму про так званий кешбек, яка викликала велике обурення в суспільстві.

Крім цього, ухвалені правки:

зменшують перелік ризикових видів діяльності;

прив'язують усі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, зокрема ліміт фіскалізації.

За його словами, президенту важливо підтримати в умовах карантину чесний малий і середній бізнес.

Проте також важливо, щоб великий бізнес не ухилявся від сплати податків, ховаючись за ФОПами. Увага фіскальних органів має бути прикута саме до подібних схем. А чесні невеликі підприємці мають працювати спокійно,

– наголосив Єрмак.

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