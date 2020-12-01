Великий бізнес не має ухилятись від податків, ховаючись за ФОПами, – Єрмак
Парламент 1 грудня ухвалив законопроєкт, який на рік відтерміновує обов'язкове використання касових апаратів для фізичних осіб – підприємців II-IV груп. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак схвально оцінив таке рішення і назвав це спільною роботою президента та депутатів.
Щоб терміново вирішити ситуацію, Володимир Зеленський подав законопроєкт як невідкладний, і на його базі фракції знайшли компромісне рішення, яке отримало 319 голосів "за". Про це Андрій Єрмак написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Він зазначив, що документ скасовує норму про так званий кешбек, яка викликала велике обурення в суспільстві.
Крім цього, ухвалені правки:
- зменшують перелік ризикових видів діяльності;
- прив'язують усі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, зокрема ліміт фіскалізації.
За його словами, президенту важливо підтримати в умовах карантину чесний малий і середній бізнес.
Проте також важливо, щоб великий бізнес не ухилявся від сплати податків, ховаючись за ФОПами. Увага фіскальних органів має бути прикута саме до подібних схем. А чесні невеликі підприємці мають працювати спокійно,
– наголосив Єрмак.
Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів: що відомо
- Верховна Рада 1 грудня підтримала законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для ФОПів. Депутати перенесли обов'язкове застосування РРО на рік.
- Законопроєкт №4439 також передбачає скасування штрафів за невідповідність готівки на місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.
- Крім цього, скасовується механізм компенсації покупцям через скарги щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій.
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