У Великій Британії обговорюють запровадження так званих "ковідних" паспортів. Їх влада планує видавати тим, хто зробив щеплення проти коронавірусу. А власники таких документів зможуть вільно переміщатися країною в умовах карантинних обмежень.

"Ковідні паспорти" в Британїі: що відомо

Питання про запровадження таких паспортів прем'єр-міністр країни Борис Джонсон поставить у парламенті, найімовірніше, вже в понеділок, 23 листопада. Про це повідомляє The Sunday Times із посиланням на свої джерела в уряді.

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Крім того, Джонсон має проінформувати, що з 2 грудня завершується загальнонаціональний карантин у Британії. Отже, країна повернеться до системи локальних обмежень. Щоправда, на Різдво влада послабить обмежувальні заходи, а після закінчення свят карантин знову посилять.

В уряді Британії вважають, що країна зможе повернутися до нормального життя тільки після вакцинації та щомісячного тестування всього населення. Таким чином, наявність щеплення та негативний тест на коронавірус "дасть людям можливість не дотримуватись обмежень і комендантської години".

Зауважимо! Згідно з даними РНБО, Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим числом інфікованих COVID-19. Станом на 22 листопада тут зафіксували 1 497 140 випадків: наразі хворіють 3 322 особи. За увесь час 1 439 096 людини померли внаслідок недуги, натомість 54 722 пацієнтам вдалося одужати.