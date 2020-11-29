У Великій Британії відреагували на вбивство вченого-ядерника в Ірані
Велика Британія відреагувала на жорстоке вбивство вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде. Він помер 27 листопада після того, як невідомий вистрілив йому в голову.
У Великій Британії висловили свою стурбованість та заявили, що категорично проти таких атак на цивільних осіб. Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, повідомляє U.S.News.
Важливо В Ірані жорстоко вбили "батька ядерної програми"
Позиція Великої Британії
Очільник МЗС країни додав, що сподівається на послаблення напруги у регіоні.
Ми все ще чекаємо на деталі, щоб побачити повну картину того, що сталося в Ірані. Але ми будемо керуватися міжнародним гуманітарним правом, яке однозначно проти атак на цивільних осіб,
– зазначив Домінік Рааб.
Як вбивство Мохсена Фахрізаде коментують інші країни
- Президент Ірану негайно звинуватив у вбивстві Ізраїль. Натомість Ізраїль відмовився коментувати вбивство Фахрізаде.
- Білий дім, Пентагон, Державний департамент США та ЦРУ також відмовились коментувати це вбивство, як і перехідна команда обраного президента Джо Байдена.
- Євросоюз назвав вбивство злочинним актом та закликав сторони уникати подальшої ескалації.
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Що відомо про вбивство Мохсена Фахрізаде
- 27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Він був одним з творців іранської військової ядерної програми.
- Як пишуть ЗМІ, невідомі під'їхали до Фахрізаде і вистрілили йому в голову. Уточнюється також, що зловмисники вбили й охоронця вченого.
- Чоловіка на вертольоті госпіталізували в лікарню, але лікарям не вдалося врятувати його життя.
- Відзначається, що спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.
Хто такий Мохсен Фахрізаде?У минулому Фахрізаде служив у Корпусі вартових Ісламської революції, обіймав високу посаду у логістичному центрі міністерства оборони Ірану, а також керував Фізичним дослідним центром. На Заході його називали найвидатнішим фізиком-ядерником в Ірані й навіть порівнювали його з Робертом Оппенгеймером (американський фізик-теоретик, що брав участь у розробці перших зразків ядерної зброї).
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