Велика Британія відреагувала на жорстоке вбивство вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде. Він помер 27 листопада після того, як невідомий вистрілив йому в голову.

У Великій Британії висловили свою стурбованість та заявили, що категорично проти таких атак на цивільних осіб. Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, повідомляє U.S.News.

Важливо В Ірані жорстоко вбили "батька ядерної програми"

Позиція Великої Британії

Очільник МЗС країни додав, що сподівається на послаблення напруги у регіоні.

Ми все ще чекаємо на деталі, щоб побачити повну картину того, що сталося в Ірані. Але ми будемо керуватися міжнародним гуманітарним правом, яке однозначно проти атак на цивільних осіб,

– зазначив Домінік Рааб.

Як вбивство Мохсена Фахрізаде коментують інші країни

Президент Ірану негайно звинуватив у вбивстві Ізраїль . Натомість Ізраїль відмовився коментувати вбивство Фахрізаде.

. Натомість Ізраїль відмовився коментувати вбивство Фахрізаде. Білий дім, Пентагон, Державний департамент США та ЦРУ також відмовились коментувати це вбивство , як і перехідна команда обраного президента Джо Байдена.

, як і перехідна команда обраного президента Джо Байдена. Євросоюз назвав вбивство злочинним актом та закликав сторони уникати подальшої ескалації.

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Що відомо про вбивство Мохсена Фахрізаде

27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Як пишуть ЗМІ, невідомі під'їхали до Фахрізаде і вистрілили йому в голову. Уточнюється також, що зловмисники вбили й охоронця вченого.

Чоловіка на вертольоті госпіталізували в лікарню, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

Відзначається, що спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.