У Великій Британії заборонять користуватися телефоном за кермом: як каратимуть порушників
Уряд Великої Британії оновив закон, який заборонить водіям у будь-яким способом користуватися телефоном за кермом. Раніше він забороняв лише телефонувати та надсилати текстові повідомлення.
Тепер водіям, які користуються телефонами за кермом, загрожує штраф у 200 фунтів стерлінгів (7 330 гривень). Про це повідомили на сайті The Guardian.
Цікаво Викладачі анатомії використовують VR-окуляри на заняттях: вражаюче відео
Попри це, водіям дозволяють користуватися смартфоном через безпровідну гарнітуру чи голосові команди. А також – для навігації, але лише тоді, коли телефон перебуває на спеціальному тримачі.
Нові заборони користування смартфоном
Порушенням вважатимуть користування смартфоном:
- і під час зупинок чи в заторах;
- і для водіїв-інструкторів, які сидять на передньому пасажирському сидінні.
Попри це, заборона не діятиме під час паркування, у випадку виклику поліції або швидкої допомоги, а також для розрахунку на drive-in-касах.
Наші дороги є одними з найбезпечніших у світі. Але ми хочемо повністю бути переконаними у їхній безпеці, впровадивши закон у ХХІ століття,
– зазначила заступниця державного секретаря парламенту в Міністерстві транспорту Великобританії Шарлотта Вір.
Як каратимуть порушників
Якщо справа дійде до суду, то штраф може зрости до 1000 фунтів стерлінгів (до 2500 для водіїв автобусів і ваговозів), а заборона на кермування транспортним засобом може стати постійною. Якщо водій склав тест менше ніж 2 років тому, то в нього відбиратимуть водійське посвідчення.
Чинності заборона набуде після 12-тижневого періоду громадських обговорень з початку 2021 року.