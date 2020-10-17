Уряд Великої Британії оновив закон, який заборонить водіям у будь-яким способом користуватися телефоном за кермом. Раніше він забороняв лише телефонувати та надсилати текстові повідомлення.

Тепер водіям, які користуються телефонами за кермом, загрожує штраф у 200 фунтів стерлінгів (7 330 гривень). Про це повідомили на сайті The Guardian.

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Попри це, водіям дозволяють користуватися смартфоном через безпровідну гарнітуру чи голосові команди. А також – для навігації, але лише тоді, коли телефон перебуває на спеціальному тримачі.

Нові заборони користування смартфоном

Порушенням вважатимуть користування смартфоном:

і під час зупинок чи в заторах;

і для водіїв-інструкторів, які сидять на передньому пасажирському сидінні.

Попри це, заборона не діятиме під час паркування, у випадку виклику поліції або швидкої допомоги, а також для розрахунку на drive-in-касах.

Наші дороги є одними з найбезпечніших у світі. Але ми хочемо повністю бути переконаними у їхній безпеці, впровадивши закон у ХХІ століття,

– зазначила заступниця державного секретаря парламенту в Міністерстві транспорту Великобританії Шарлотта Вір.

Як каратимуть порушників

Якщо справа дійде до суду, то штраф може зрости до 1000 фунтів стерлінгів (до 2500 для водіїв автобусів і ваговозів), а заборона на кермування транспортним засобом може стати постійною. Якщо водій склав тест менше ніж 2 років тому, то в нього відбиратимуть водійське посвідчення.

Чинності заборона набуде після 12-тижневого періоду громадських обговорень з початку 2021 року.