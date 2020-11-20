Суперечки про великий герб і доля тризуба: що каже Конституція?
Існування Великого Державного Герба – вимога Конституції. Що потрібно розуміти про цю ситуацію?
Малий Герб нікуди не зникне
Можливо, перш ніж писати сотні однотипних коментарів: "Чого не залишити гербом Тризуб?!", варто почитати Конституцію? Там є відповіді на усі запитання.
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"Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)."
Отже, існування Великого Державного Герба – вимога Конституції. Те, що Мудрий Законодавець, прописавши цю вимогу, там за чверть століття і не виконав її – це окреме питання.
Затвердження Великого Герба не означає скасування Малого, який нікуди не зникає, і, крім того, має бути включений у Великий.
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P.S. Мені особисто запропонований проєкт не подобається. Хоча я не розумію, як дотриматися усіх вимог та не перетворити герб на нагромадження символів.
Водночас, маю великі сумніви, що він буде затверджений, адже для цього потрібна конституційна більшість.
Джерело: Facebook
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