Існування Великого Державного Герба – ​вимога Конституції. Що потрібно розуміти про цю ситуацію?

Малий Герб нікуди не зникне

Можливо, перш ніж писати сотні однотипних коментарів: "Чого не залишити гербом Тризуб?!", варто почитати Конституцію? Там є відповіді на усі запитання.

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"Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)."

Отже, існування Великого Державного Герба – вимога Конституції. Те, що Мудрий Законодавець, прописавши цю вимогу, там за чверть століття і не виконав її – це окреме питання.

Затвердження Великого Герба не означає скасування Малого, який нікуди не зникає, і, крім того, має бути включений у Великий.

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