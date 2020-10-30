Великий крок у "совок": як Мінфін збирається контролювати гроші лікарів
Міністерство фінансів розробило постанову, за якою хоче зобов'язати всі лікарні, центри сімейної медицини та інші медзаклади країни, яким платить Національна служба здоров'я України, тримати ці кошти у держказначействі. Що ховається за цим рішенням?
Удар по реформі
Був шокований, коли побачив у новинах про проєкт рішення уряду. Він про те, щоб заборонити медичним закладам мати рахунки в банках і з 2021 року тримати свої гроші лише у державному казначействі.
Читайте також МОЗ просить виділити 2 мільярди гривень на нову діагностику COVID-19
Якщо цей проєкт розглядають всерйоз – то це а) величезний крок назад, у совок, який б) не вирішить проблем, які можливо сподіваються вирішити та в) створить набагато більше нових.
Для чого це треба?
Пояснення просте – у казначейській системі на рахунках мало грошей. Можна залучати більше грошей. А можна відкрити більше рахунків. Якщо на них будуть лежати гроші лікарень – ними можна закривати різні поточні дірки або дірочки.
Якщо зібрати більше до бюджету – це складно, то змусити підриємства (а усі медичні заклади тепер – підприємства) відкрити рахунки не в банках, а Казначействі – простіше. Принаймні, так завжди робили, чому би не зробити і зараз.
Зверніть увагу! Половина з можливих ліжок зайняті: для ковідних хворих перепрофілюють додаткові лікарні, – МОЗ
А ось чому:
Це сильний удар по ключовому елементу реформи – автономії лікарень. Де-факто це множить на нуль рівноправні договірні відносини між медзакладами та Національною службою здоров'я. Адже гроші, які держава платить медзакладам за послуги, вона буде видавати їм лише зі своїх рук.
Коли у 2017 році у медзакладів з'явилася можливіть відкрити рахунки в банках, а не казначействі – 83% одразу зробили це. Тепер вони повинні будуть їх закрити і повернутися до лона турботливої держави. Яка краще знає, на що вам витрачати і коли.
"Новинка" від мінфіну стосується й приватних закладів
Далі – більше. Крім комунальних закладів, послуги за програмою медичних гарантій надають також приватні. Це також досягнення реформи, яке нова постанова може зруйнувати.
611 медичних закладів із 3103, які мають договори з Національною службою здоров'я – приватні. В основному це заклади первинної допомоги.
Наприклад, клініка в якій декларацію з лікарем має моя дитина. Це приватний заклад, який працює з НСЗУ і в якому послуги первинки – безоплатні для мене. Я не уявляю ситуацію, що ця клініка відкриє рахунок в Казначействі.
Важливо! Медичні закупівлі під контролем МОЗ: як Степанов прибрав до рук бюджет медзакупівель країни
Ще гірше – ліки для хронічно хворих ("Доступні ліки") у програмі медичних гарантій видають пацієнтам 1066 приватних аптек із 1205 всього (це 88%). Якщо ці аптеки вийдуть з програми під тиском відкривати собі окремий казначейський рахунок (а я би на їх місці так і зробив), то програма просто зупиниться. Ці ліки отримують 2,4 мільйони людей.
Я сподіваюсь, що вся ця історія – чиясь прикра помилка і документ залишиться лише невдалим проєктом.