Міністерство фінансів розробило постанову, за якою хоче зобов'язати всі лікарні, центри сімейної медицини та інші медзаклади країни, яким платить Національна служба здоров'я України, тримати ці кошти у держказначействі. Що ховається за цим рішенням?

Удар по реформі

Був шокований, коли побачив у новинах про проєкт рішення уряду. Він про те, щоб заборонити медичним закладам мати рахунки в банках і з 2021 року тримати свої гроші лише у державному казначействі.

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Якщо цей проєкт розглядають всерйоз – то це а) величезний крок назад, у совок, який б) не вирішить проблем, які можливо сподіваються вирішити та в) створить набагато більше нових.

Для чого це треба?

Пояснення просте – у казначейській системі на рахунках мало грошей. Можна залучати більше грошей. А можна відкрити більше рахунків. Якщо на них будуть лежати гроші лікарень – ними можна закривати різні поточні дірки або дірочки.