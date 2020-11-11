Кабмін дозволив велосипедистам їздити по смузі руху, призначеній для маршруток. Таке рішення аргументують необхідністю розвивати велосипедну інфраструктуру в Україні.

Спеціального дорожнього знаку для дозволу руху велосипедів не розроблятимуть. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України, повідомляє 24 канал.

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Зелене світло для руху велосипедистів означатиме знак "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

У Кабміні наголосили, що таке рішення дозволить зменшити кількість травм та летальних випадків серед велосипедистів.

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