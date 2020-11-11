Представники ресторанного бізнесу протестують проти введення карантину вихідного дня, який запропонували у Міністерстві охорони здоров'я. Вони бояться, щоб такі обмеження не призвели до критичних наслідків – велика частина підприємців просто можуть не впоратись зі збитками, які завдасть карантин.

Власники ресторанного бізнесу пояснили, що після карантину вихідного дня не зможуть відновити роботу половина закладів. Про це розповів в ефірі 24 каналу ресторатор, учасник акції Тарас Середюк.

Зверніть увагу Ресторатори проти карантину вихідного дня: онлайн-трансляція протесту

"Карантин вихідного дня – це економічна диверсія проти галузей. Виживе ледь половина з тих, хто працює зараз. Економічно просто неможливо включатись і виключатись. Це пов'язано і з постачанням продуктів, і з виходом людей на роботу, оплатою комунальних та інших платежів. Це призведе до закриття багатьох ресторанів", – зазначив Середюк.

За його словами, багатьом підприємцям не вдалося відновити діяльність ресторанів у повному обсязі після карантинних обмежень, які були в березні. Понад 30 – 40% галузей припинила роботу взагалі.

Ресторатори звернулись до міністрів

Протестувальники закликали міністрів хоча б подумати про себе, перш ніж закривати ресторани.

Шановні міністри, ви самі ходите по ресторанах по 2 – 3 рази в тиждень. Вам просто не буде куди ходити, подумайте про це. "Велюр" всіх не прогодує,

– зауважив ресторатор.

Довідка. Йдеться про ресторан "Велюр", власником якого є нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко. У квітні, коли тривав локдаун в Україні, журналісти Bihus.info зафіксували, що ресторан нардепа працював попри заборону. Детальніше про скандал читайте у матеріалі 24 каналу.

Антисептиків більше, ніж офіціантів, – Середюк

Ресторатор впевнений, що у закладах максимально мінімізовують ризик захворювання на COVID-19. "У нас антисептиків більше, ніж офіціантів. Маски у кожного працівника. Ми дезінфікуємо з ранку до ночі наші приміщення, абсолютно безпечні продукти", – наголосив Середюк.

До теми Карантин вихідного дня: Шмигаль обіцяє, що уряд "підставить плече" підприємцям

Він зауважив, що у транспорті значно більше людей, а тому саме цю галузь варто було б контролювати. Середюк пояснив, що держава не побачить покращення статистики захворюваності, якщо карантин діятиме лише на вихідних.

"Або закрити ресторани на 3 тижні, а тоді їх відкрити. Тоді нам зрозуміло, що робити: не платитимемо за оренду, постачальникам. Тоді ми йдемо на паузу, розриваємо ланцюг COVID-19 і повертаємось", – припустив підприємець.

Також він зазначив, що заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про підтримку бізнесу поки не заспокоює підприємців.

"Це всього плани і обіцянки, ввести їх в дію найближчим часом неможливо. Готові розглянути ситуацію, коли буде програма підтримки – тоді вийдемо на локдаун. Однак в бюджеті діра", – підсумував Середюк.

Протест рестораторів проти карантину: коротко

Під будівлю Кабміну у Києві 11 листопада вийшли представники ресторанного бізнесу. Вони вимагали, аби уряд не ухвалював рішення про запровадження карантину вихідного дня, який обмежить їх роботу.

Ресторатори пояснили, що закриття закладів на 2 дні не покращить ситуацію, адже у понеділок всі люди знову масово контактуватимуть.

Водночас таке рішення завдасть підприємцям чималих збитків.

Денис Шмигаль запевнив, що уряд "підставить плече" підприємцям і допоможе компенсувати втрачене. Однак ті не вірять в обіцянки.

Про карантин вихідного дня заговорили 9 листопада. Детальніше про обмеження, які він передбачає – читайте за посиланням.