Програму президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", ймовірно, перевіряють на наявність злочинів. Таке доручення нібито дала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Що відомо про перевірку

Відповідну перевірку здійснює Офіс Генпрокурора. Про це йдеться у копії розпорядження Венедіктової, повідомляє "Букви".

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У документі зазначили, що інформація правоохоронців, звернення громадян та журналістські розслідування свідчать про непоодинокі порушення закону та зловживання під час закупівель.

Відтак Венедіктова начебто порекомендувала прокурорам звернути "особливу увагу на законність використання бюджетних коштів, передбачених на будівництво".

Зверніть увагу! На ремонт та будівництво доріг з коронавірусного фонду виділили близько 13 мільярдів гривень.

Програму перевірять з початку 2019 року. Згодом звіт надішлють до Офісу Генпрокурора. До слова, за інформацією видання, що саме потрібно перевірити, вмістили в 11 сторінок.

До теми Коронавірусний фонд: оточення Коломойського забрало мільярд, що виділили на ремонт доріг

Що таке "Велике будівництво"? Програма Зеленського, яка має на меті розбудову інфраструктури України. Відповідно до неї, мають збудувати та відреконструювати 6,5 тисячі кілометрів доріг, а також звести школи, садочки, амбулаторії тощо.



Розпорядження Венедіктової / Фото "Букви"