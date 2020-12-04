Генеральна прокурор Ірина Венедіктова хоче, аби Верховна Рада не могла відправити її у відставку з політичних мотивів. Вона б хотіла, аби у парламені проголосували за законопроєкт, що міг би забезпечити це.

Вона вважає, що така ідея може бути підтримана. Про це Венедіктова розповіла у програмі "VIP з Наталією Мосейчук".

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У мене є гарна ідея… Законопроєкту. У нас дійсно має бути незалежний генеральний прокурор. Президент має винести кандидатуру в зал Ради, а парламент має підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівників НАБУ і САП,

– заявила вона.

Венедіктова зазначила, що, "коли генпрокурор має гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно".

Цим законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора. Думаю, що в принципі така ідея може бути підтримана,

– додала вона.

Зауважимо, що нещодавно Кабінет Міністрів України підтримав зміни до антикорупційного законодавства, якими, зокрема, надав Верховній Раді повноваження звільнити директора НАБУ.