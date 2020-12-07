Печерський суд зобов'язав генпрокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальне провадження щодо нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача. Справа стосується ймовірної державної зради.

Активісти оскаржували відмову Венедіктової відкрити справу. Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції у фейсбуці. До слова, генпрокурорка – єдина, хто може ініціювати відкриття справи проти народних депутатів.

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Ми оскаржили бездіяльність генпрокурорки та звернулись до Печерського суду з цим питанням,

– мовиться у повідомленні організації.

Як зауважили в центрі, суд таки зобов’язав відкрити кримінальні справи щодо Деркача і Дубінського. Також Венедіктову, ймовірно, зобов’язали відкрити справу про ймовірну брехню в деклараціях, відмивання коштів і ухилення від сплати податків Дубінського.

Зверніть увагу! Раніше Венедіктова відмовлялась відкривати справу про держзраду нардепів. Генпрокурорка стверджувала, що Центр нібито "не надав фактичних даних щодо вчинення злочину".

У чому річ