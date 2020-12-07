Венедіктову зобов'язали відкрити справу про держзраду Дубінського та Деркача
Печерський суд зобов'язав генпрокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальне провадження щодо нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача. Справа стосується ймовірної державної зради.
Активісти оскаржували відмову Венедіктової відкрити справу. Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції у фейсбуці. До слова, генпрокурорка – єдина, хто може ініціювати відкриття справи проти народних депутатів.
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Ми оскаржили бездіяльність генпрокурорки та звернулись до Печерського суду з цим питанням,
– мовиться у повідомленні організації.
Як зауважили в центрі, суд таки зобов’язав відкрити кримінальні справи щодо Деркача і Дубінського. Також Венедіктову, ймовірно, зобов’язали відкрити справу про ймовірну брехню в деклараціях, відмивання коштів і ухилення від сплати податків Дубінського.
У чому річ
- Ще у 2019 році Деркач разом із Дубінським провели пресконференцію. Тоді політики заявили про необхідність розслідування нібито міжнародної корупції, яка пов’язана з Байденом та українськими громадськими організаціями.
- Однак інформацію нардепи не підтвердили жодними фактами.
- У травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчать про вплив тоді ще ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого українського президента Петра Порошенка.
- Нардеп переконував, що записи отримав від журналістів-розслідувачів, а розмови записував буцімто Порошенко.
- У США назвали такі дії втручанням у вибори. Згодом Штати ввели санкції проти Деркача.
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