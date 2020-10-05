Венедіктова може переїхати на іншу держдачу, ближче до Зеленського, – ЗМІ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова може переїхати на державну дачу у Конча-Заспу. Річ у тім, що днями вона пообіцяла виїхати з президентської резиденції на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця".
Про ймовірний переїзд Венедіктової пише Bihus.Info з посиланням на власні джерела. Для генерального прокурора нібито готують іншу державну дачу – у Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами.
Раніше Венедіктова переїхала до президентської резиденції у Пущі-Водиці: що про це відомо
Йдеться про будинок №79 та огороджену парканом земельну ділянку на кілька соток. Цей будинок відноситься до 2 класу комфорту, де вартість оренди квадратного метра на рік становить 2 350 гривень 46 копійок. Площа будинку, який нібито передають Венедіктовій, становить 129,2 метра квадратних.
Нова держдача, в якій може поселитися Венедіктова
Держдача, в якій може поселитися Венедіктова
Журналісти порахували, що оренда цього будинку обійдеться родині генпрокурора у 303 тисячі гривень на рік, тобто трохи понад 25 тисяч гривень на місяць.
За таку ціну можна орендувати двокімнатну квартиру у центрі столиці.
У випадку з орендою на території ДУСівської "Конча-Заспи" мовиться про цілий окремий будинок у закритому комплексі фактично посеред лісу, цілодобову безкоштовну державну охорону та власний пляж,
– йдеться у розслідуванні.
Втім, остаточну вартість оренди будинку можна буде побачити лише в договорі, якщо переїзд таки відбудеться.
Окрім основного будинку на території ділянки є ще одне приміщення – менший за розміром будиночок. Це може бути баня або гараж, чи навіть будинок для гостей.
Документ, що потрапив у розпорядження журналістів
Цікаво, що у документах, які є в розпорядженні журналістів-розслідувачів, про це приміщення не згадується.
Що відомо про теперішнє місце проживання Венедіктової:
- Нещодавно Ірина Венедіктова поселилась в державній резиденції у Пущі-Водиці.
- Про це повідомив нардеп Гео Лерос та розповів: генпрокурор платить менше третини від необхідної суми, решта коштів бере з бюджету.
- Для переїзду Венедіктова нібито звернулася до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням затвердити постанову, яка дозволяла б їй офіційно жити в держрезиденції.
- Після того, як інформація потрапила до ЗМІ, Венедіктова зробила заяву. Мовляв, цей її переїзд тимчасовий та вчинений з міркувань безпеки.