В Офісі генпрокурора вирішили не відкривати справу проти нардепів Деркача та Дубінського. Раніше активісти Центру протидії корупції зверталися із відповідною заявою про злочин цих парламентарів.

Річ у тім, що Деркач та Дубінський під час спільної пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито міжнародної корупції, пов’язаної із кандидатом у президенти США Джо Байденом і українськими громадськими організаціями. Оскільки ця інформація не була підтверджена жодними фактами, Центр протидії корупції звернулися до Офісу генпрокурора щодо цих нардепів. Тепер же їм надійшла звідти відповідь.

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Генпрокурорка Венедіктова відмовилася відкривати провадження через те, що ЦПК нібито "не надав фактичних даних щодо вчинення злочину".

Ми надали конкретні факти щодо можливого вчинення злочину і Деркачем, і Дубінським. Хочеться нагадати Венедіктовій, що ЦПК – не орган розслідування, і не може надавати результати прослушок і експертиз. Це якраз робота органів слідства, але для цього потрібно зареєструвати кримінальне провадження. Венедіктова це саботує, поки російський агент Деркач підриває безпеку України. А Дубінський в догоду Коломойському йому сприяє,

– заявив юрист ЦПК Денис Свириденко.

Антикорупціонери відзначили, що ця ситуація вкотре доводить фейковість скасування депутатської недоторканності, оскільки повноваження для відкриття справ щодо депутатів і оголошення їм підозр має виключно генпрокурор.

Що цьому передувало:

У травні народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого українського президента Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

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Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян із санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи.

Андрій Деркач назвав санкції помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у США. Цікаво, що його сторінку у фейсбуці заблокували теж через вплив на вибори у США.