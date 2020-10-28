Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова прокоментувала співпрацю з НАБУ, заявивши, що реалізація завдань відбувається щодня. Крім того, вона поділилася сподіваннями, що САП отримає нового керівника до 9 грудня 2020 року.

Поки триває конкурсний відбір Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою керує сама генпрокурорка. Про це Ірина Венедіктова розповіла в інтерв'ю ТСН.

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Вона висловила сподівання, що САП отримає нового керівника за результатами конкурсу вже до 9 грудня. Саме тоді відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією.

Я розумію, що ця людина має бути зі стержнем. Вона має вміти робити свою роботу, коли на неї чиниться шалений тиск – не тільки з боку громадянського суспільства й масмедіа, а й з певних державних інститутів,

– заявила генпрокурорка.

Крім того, вона прокоментувала й співпрацю з Національним антикорупційним бюро, підкресливши, що така триває, а її якість чітко помітна на нарадах.

"У будь-якому разі в нас стоять результати, яких ми прагнемо, реалізації проходять кожного дня. Зараз мені давати оцінку очільнику органу – це дестабілізація всього бюро. Я не можу собі цього дозволити", – запевнила Ірина Венедіктова.