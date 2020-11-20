Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану. Очільниця Офісу генпрокурора зазначила, що наразі триває розслідування у 60 кримінальних проваджень, а від початку 2020 року підозру оголосили 37 людям.

До річниці початку Революції Гідності глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому розповіла про результати розслідувань справ Майдану, повідомляє 24 канал.

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Розпочаті кримінальні провадження

За її словами, прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях. Вони загалом охоплюють понад 4 300 правопорушень.

Крім того, у судах першої інстанції прокурори забезпечують підтримання публічного обвинувачення у 86 судових справах щодо 176 осіб.

Оголошені у 2020 році підозри

Венедіктова розповіла, що від початку року підозру оголосили 37 людям:

26 правоохоронцям, зокрема, 2 прокурорам та 10 слідчим;

3 суддям;

8 цивільним особам.

Обрані запобіжні заходи

Судді обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (заочно) щодо 27 підозрюваних, з яких:

22 колишні правоохоронці;

4 колишні високопосадовці;

1 цивільна особа.

Зокрема, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зокрема, президенту-втікачеві Віктору Януковичу та іншим посадовцям.

Зверніть увагу! Раніше Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича і призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Прокурори також отримали дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування щодо 5 колишніх співробітників "Беркуту".

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Скеровані до суду справи

У 2020 році, за даними генпрокурорки, прокурори скерували до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 людей. Серед них 6 суддів, 13 правоохоронців, зокрема, 2 слідчих, а також 6 цивільних осіб.

Від початку розслідування Офіс генпрокурора скерував загалом 110 обвинувальних актів щодо 206 людей. Наразі набули законної сили обвинувальні вироки щодо 21 людини.

Крім того, за процесуального керівництва прокурорів обласних прокуратур, у провадженнях цієї категорії скеровано до суду 106 обвинувальних актів щодо 123 людей. Чинності набрали вироки щодо 24 осіб.

Венедіктова про результати розслідування справ Майдану: дивіться відео