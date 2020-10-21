Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова провела зустріч з представниками Ради Європи. Під час зустрічі генпрокурорка поскаржилася західним партнерам України, що українські прокурори опинилися під загрозою незалежності через низькі зарплати.

Про зустріч Ірини Венедіктової з представниками Ради Європи повідомляє Офіс генарального прокурора України.

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Крім очільниці української прокуратури, участь у зустрічі взяли троє представників Ради Європи:

Верена Тейлор – директорка програм Гендиректорату програм РЄ,

Олена Литвиненко – тимчасова голова Офісу РЄ в Україні,

Натіа Джапарідзе – менеджерка проєкту Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції в Україні.

У ході робочої зустрічі Ірина Венедіктова поскаржилася, що гарантія незалежності українських прокурорів опинилася під загрозою незалежності. Мовляв, усе через низькі зарплати, закладені в держбюджеті на 2021 рік.

Крім цього, Венедіктова похвалилася проведенням переатестації в обласних прокуратурах. Мовляв, це вдалося зробити навіть у період пандемії, не зупиняючи жодні процеси.

Таким чином зараз працюють 26 обласних прокуратур і 4 спеціалізовані у військовій та оборонній сферах у регіонах. Минулого тижня їхні керівники звітували про перший місяць своєї діяльності,

– розповіла генпрокурорка.

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