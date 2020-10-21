Венедіктова поскаржилася Раді Європи на низькі зарплати українських прокурорів
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова провела зустріч з представниками Ради Європи. Під час зустрічі генпрокурорка поскаржилася західним партнерам України, що українські прокурори опинилися під загрозою незалежності через низькі зарплати.
Про зустріч Ірини Венедіктової з представниками Ради Європи повідомляє Офіс генарального прокурора України.
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Крім очільниці української прокуратури, участь у зустрічі взяли троє представників Ради Європи:
- Верена Тейлор – директорка програм Гендиректорату програм РЄ,
- Олена Литвиненко – тимчасова голова Офісу РЄ в Україні,
- Натіа Джапарідзе – менеджерка проєкту Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції в Україні.
У ході робочої зустрічі Ірина Венедіктова поскаржилася, що гарантія незалежності українських прокурорів опинилася під загрозою незалежності. Мовляв, усе через низькі зарплати, закладені в держбюджеті на 2021 рік.
Крім цього, Венедіктова похвалилася проведенням переатестації в обласних прокуратурах. Мовляв, це вдалося зробити навіть у період пандемії, не зупиняючи жодні процеси.
Таким чином зараз працюють 26 обласних прокуратур і 4 спеціалізовані у військовій та оборонній сферах у регіонах. Минулого тижня їхні керівники звітували про перший місяць своєї діяльності,
– розповіла генпрокурорка.
Яку зарплату прокурорів заклали в держбюджет
- Проєкт державного бюджету визначає, що зарплати прокурорів прирівняють до прожиткового мінімума. Рядовий прокурор окружної прокуратури отримуватиме 20 мінімумів на місяць, а це – 43 тисячі 780 гривень.
- Решта прокурорів отримуватимуть ще більше. Наприклад, працівник Офісу Генпрокуратури отримуватиме 56 тисяч 914 гривень, а генеральний прокурор – 74 тисячі 426 гривень.
- При цьому в держслужбовців, зокрема й прокурорів, передбачені різноманітні надбавки – за вислугу років, інтенсивність праці, щомісячні надбавки тощо. Вони можуть перевищувати сам щомісячний оклад.