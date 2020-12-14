Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу прокурорів щодо групи "Приват". Усе для того, щоб активізувати 3 основні провадження у цій справі.

Справи групи "Приват" можна та треба активізувати. Про це Ірина Венедіктова повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, щодо цих справ вже провели багато ефективних робочих зустрічей з прокурорами САП та детективами НАБУ.

Вже сьогодні увійшла до складу групи прокурорів у 3 основних провадженнях,

– заявила Венедіктова.

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Генпрокурорка наголосила, що їй вдалося знайти порозуміння з "колегами". Як зазначила Венедіктова, їм вдалося обдумати наступні кроки, тому їх виконають вже найближчим часом.

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