Венедіктова увійшла до складу прокурорів групи "Приват": що відомо
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу прокурорів щодо групи "Приват". Усе для того, щоб активізувати 3 основні провадження у цій справі.
Справи групи "Приват" можна та треба активізувати. Про це Ірина Венедіктова повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також На хабарі спіймали вже 6 за пів року посадовця Одеської митниці: фото
За її словами, щодо цих справ вже провели багато ефективних робочих зустрічей з прокурорами САП та детективами НАБУ.
Вже сьогодні увійшла до складу групи прокурорів у 3 основних провадженнях,
– заявила Венедіктова.
До теми Ціна рішення КСУ: НАБУ закрило близько 100 справ щодо порушень у деклараціях
Генпрокурорка наголосила, що їй вдалося знайти порозуміння з "колегами". Як зазначила Венедіктова, їм вдалося обдумати наступні кроки, тому їх виконають вже найближчим часом.
Справа "Приватбанку": коротко
- У 2016 році Україна націоналізувала "Приватбанк" та зробила його державним. Тоді НБУ установу неплатоспроможною.
- Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов визнали націоналізацію установи незаконною.
- У жовтні 2019 року "Приватбанк" виграв в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Коломойський намагається вплинути на розслідування справи "Приватбанку" через підконтрольних йому нардепів.
Поділитися новиною