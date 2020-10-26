Генпрокурорка Ірина Венедіктова 26 жовтня провела нараду із керівництвом НАБУ та САП. Під час зустрічі посадовці обговорювали посадки топ-корупціонерів, які вимагає суспільство.

Про що була нарада

Генпрокурорка наголосила на необхідності притягнення до відповідальності топ-корупціонерів. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Директор НАБУ Артем Ситник запевнив, що робота органів пожвавилася, оскільки цьогоріч Вищий антикорупційний суд України почав ухвалювати перші рішення. Наразі вже є 10 вироків з реальним позбавленням волі, серед яких судді, працівники прокуратури та СБУ.

Венедіктова незадоволена роботою правоохоронців

Натомість Венедіктова наголосила, що незадовільно оцінює роботу правоохоронців щодо боротьби з корупцією. За її словами, основною локомотивною силою в протидії таким правопорушенням мають бути спеціально створені органи – НАБУ і САП.

Крім того генпрокурорка відзначила, що в деяких провадженнях слідство триває протягом років. Наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами.

Венедіктова додала, що деякі провадження мають скерувати до суду до кінця року.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський призначив Венедіктову генпрокуроркою 17 березня 2020 року. Однак у жовтні глава держави зауважив, що від очільниці Офісу генпрокурора потрібні кроки, зокрема, обіцяні посадки. Тому президент наголосив, що " дає час" Венедіктовій до кінця року.



Нарада Венедіктової з НАБУ і САП / Фото Офісу Генпрокурора



Венедіктова провела нараду з антикорупційними органами / Фото Офісу Генпрокурора