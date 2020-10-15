Венедіктова затягує екстрадицію Бахматюка: що про це кажуть в Офісі генпрокурора
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Офіс генерального прокурора затягує екстрадицію з Австрії колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка. Саме його та ще 6 людей підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "VAB Банк". Однак в Офісі генпрокурора заявили, що наразі розглядають клопотання у цій справі.
Позиція Офісу генпрокурора
Офіс генпрокурора є центральним органом України з питань екстрадиції, який прагне не допускати незаконного позбавлення волі громадян. Про це повідомили у пресслужбі ОГ.
До теми Офіс генпрокурора за 4 місяці так і не надіслав запит на екстрадицію Бахматюка, – ЗМІ
В органі наголосили, що саме за таким принципом ОГ і розглядає клопотання НАБУ у справі про видачу Бахматюка.
Офіс Генерального прокурора, у разі відповідності всіх документів нормам КПК України та міжнародних договорів, забезпечить подальше скерування клопотання про видачу підозрюваного до компетентних органів іноземної держави,
– мовиться у повідомленні.
Що про це каже сам Бахматюк
Колишній власник VAB Банку Олег Бахматюк традиційно відкидає усі звинувачення, а "інформацію від джерел у правоохоронних органах" він назвав "свідомим зливом від НАБУ у ЗМІ".
Мета цього "зливу": тиск на генпрокурора Венедиктову з метою змусити її ухвалити незаконне рішення. Ми перебуваємо у ситуації, коли слідчі органи й ВАКС керуються не духом і буквою закону, а тактикою подвійних стандартів,
– зазначив Бахматюк.
Також олігарх вважає, що повідомлення про можливе блокування розшуку "мають на меті відвернути увагу від неефективності та заангажованості НАБУ".
Що відомо про справу VAB банку: головне
- 1 листопада НАБУ та САП затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту. Ці гроші VAB банк отримав у 2014 році від Нацбанку України.
- VAB банк належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку. У листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалили у березні 2015 року.
- НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року. Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. 100 томів кримінальної справи щодо зловживань у VAB банку зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
- Коли розслідування вийшло на завершальну стадію, його змушують припинити.