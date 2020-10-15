Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Офіс генерального прокурора затягує екстрадицію з Австрії колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка. Саме його та ще 6 людей підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "VAB Банк". Однак в Офісі генпрокурора заявили, що наразі розглядають клопотання у цій справі.

Позиція Офісу генпрокурора

Офіс генпрокурора є центральним органом України з питань екстрадиції, який прагне не допускати незаконного позбавлення волі громадян. Про це повідомили у пресслужбі ОГ.

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В органі наголосили, що саме за таким принципом ОГ і розглядає клопотання НАБУ у справі про видачу Бахматюка.

Офіс Генерального прокурора, у разі відповідності всіх документів нормам КПК України та міжнародних договорів, забезпечить подальше скерування клопотання про видачу підозрюваного до компетентних органів іноземної держави,

– мовиться у повідомленні.

Що про це каже сам Бахматюк

Колишній власник VAB Банку Олег Бахматюк традиційно відкидає усі звинувачення, а "інформацію від джерел у правоохоронних органах" він назвав "свідомим зливом від НАБУ у ЗМІ".

Мета цього "зливу": тиск на генпрокурора Венедиктову з метою змусити її ухвалити незаконне рішення. Ми перебуваємо у ситуації, коли слідчі органи й ВАКС керуються не духом і буквою закону, а тактикою подвійних стандартів,

– зазначив Бахматюк.

Також олігарх вважає, що повідомлення про можливе блокування розшуку "мають на меті відвернути увагу від неефективності та заангажованості НАБУ".

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