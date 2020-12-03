Розслідування щодо катастрофи літака АН-26 та загибель 26 військовослужбовців перебуває на завершальному етапі. Ймовірно, незабаром суспільство отримає відповіді щодо нього.

Кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів і підготовки до них перебуває на особливому контролі. Про це заявила Ірина Венедіктова під час візиту до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил у Краматорську, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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У цій справі, крім першочергових слідчих дій, допитано 81 свідка, призначено та проведено понад 100 судових експертиз,

– повідомила Венедіктова.

Зверніть увагу! 28 жовтня урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 на Харківщині озвучила офіційні причини аварії. Серед них недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.

Авіакатастрофа АН-26: що треба знати

Увечері 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту Чугуєва розбився військовий літак Ан-26.

Він впав при заході на посадку приблизно о 20:45 поблизу міста Чугуїв – неподалік від аеродрому, біля Ростовської траси. Після цього літак загорівся.

На борту перебували 27 людей, зокрема курсанти університету імені Кожедуба та офіцери. Вони виконували навчально-тренувальний політ.

В результаті авіакатастрофи – на місці загинуло 25 людей, один курсант помер в лікарні через опіки. Одному з курсантів вдалося вижити.

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