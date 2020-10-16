Венедіктова з'їхала з держдачі в Пущі-Водиці: причини
Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова з'їхала з президентської резиденції у Пущі-Водиці. Де тепер проживатиме генпрокурорка – невідомо.
Про це заявили в Офісі генпрокурора, повідомляє видання "Українські новини". Там пояснили, що Венедіктова змінила житло, адже давала таку обіцянку.
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"Так, вона переїхала, як і обіцяла", – зазначили у відомстві. Водночас там не розповіли, де тепер проживатиме генпрокурорка.
Вплинув публічний тиск, – юристка
Юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербан запевнила, що на Венедіктову вплинув публічний тиск. Річ у тім, що Венедіктова нібито платила за оренду держдачі значно менше, ніж будь-хто інший. За словами юристки, такі пільги є ознаками подарунку, а за це можна отримати протокол про адміністративне порушення.
"Як на мене, це і стало причиною переїзду. Вона розуміє наслідки цієї історії для себе. Надалі і мінятиме документи, і щось буде доплачувати для того, щоб не отримати історію з протоколом, яка може стати серйозною плямою для її репутації", – заявила Щербан.
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