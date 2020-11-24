Керівник департаменту з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський вважає, що частина вулиці Інститутської має бути під арештом поки не буде вироків, які наберуть чинності, у справах щодо подій 18 – 20 лютого 2014 року.

Йдеться про криваві розстріли під час Революції Гідності. Донський назвав кілька причин того, чому вважає, що Інститутська має перебувати під арештом. Про це він розповів "Цензор.нет".

Раніше За 7 років винесений лише 21 вирок у справах Майдану, – Офіс генпрокурора

До моменту, поки у нас не буде вироків, що вступили в законну силу щодо подій 18 – 20 лютого 2014 року, з процесуальної точки зору зміна ландшафту вулиці Інститутській (алеї Героїв Небесної сотні – 24 канал) неможлива,

– наголосив він.

За словами Донського, це не пов’язано з тим, що "хтось вчасно не провів слідчих експериментів", а тому, що до цього питання слідчі постійно повертаються під час судових розглядів з тих проваджень, які зараз розглядаються.

Також, за його словами, в прокуратуру звертаються нові потерпілі, які через певні обставин не могли звернутися до правоохоронців раніше.

Ті постраждалі, про яких взагалі не було інформації. Зараз вони звертаються, подають медичну документацію, з ними також необхідно проводити слідчі дії. Крім того, з'являються нові відеозаписи. Робляться якісь вкидання з тієї ж сторони захисту про якихось снайперів. Ця інформація також повинна бути перевірена шляхом проведення слідчих експериментів" – додав прокурор.

Донський зауважив: якщо змінити ландшафт Інститутської, можна втратити можливість протидіяти маніпуляціям.

Зверніть увагу! Навколо арештованої Офісом генпрокурора ділянки вулиці останнім часом багато дискусій. Все через обшуки у Музеї Революції Гідності. Правоохоронці звинувачують посадовців меморіального комплексу в розкраданні грошей, які виділили на реконструкцію Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.



Ті ж кажуть, що не можуть звести меморіал через те, що територія перебуває під арештом.