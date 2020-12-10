Венеціанська комісія опинилась у незручній ситуації, оскільки правила європейського конституціоналізму вказують на те, що рішення конституційного контролю необхідно виконувати. Водночас вона зрозуміла, наскільки недолугим є рішення Конституційного Суду.

Комісія пропонує парламенту взяти до уваги рішення КСУ, щоб відновити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі, тобто у певний спосіб обійти рішення суду. Про це в ефірі 24 каналу розповів генеральний прокурор України 2019 – 2020 років Руслан Рябошапка.

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Венеціанська комісія у своєму висновку щодо Конституційного Суду намагалася дати відповідь на те, як Україні діяти далі, зауважив колишній генпрокурор. За його словами, у комісії пропонують парламенту взяти до уваги міжнародні стандарти, які передбачають позбавлення волі за недекларування та брехню в деклараціях.

Я не очікував такого жорсткого рішення Венеціанської комісії. Оскільки це не в традиціях європейських організацій – настільки жорстко давати оцінку рішенням конституційних судів,

– розповів Рябошапка.

Він зауважив, що рішення Конституційного Суду – абсолютно нікчемне з правового погляду, найкращі експерти з конституційного права це підтвердили у висновку. Однак це лише половина відповіді Венеціанської комісії, сказав колишній генпрокурор.

"Наразі очікують проєкт другої частини, де будуть оцінювати ситуацію з суддями КСУ, проте певний натяк вже прозвучав. Зокрема експерти говорили про те, що КСУ перебрав на себе повноваження парламенту, що є ознакою узурпації влади", – зазначив експерт.

Він припустив, що комісія не підтримує перезавантаження суду у той спосіб, який запропонував президент України. Водночас вони були б не проти, якби оцінку діям суддів Конституційного Суду надали органи кримінальної юстиції, у випадку відповідної оцінки – відбудеться перезавантаження, сказав Рябошапка.

Зверніть увагу! Венеціанська комісія опублікувала термінові висновки щодо ситуації із Конституційним Судом. У комісії закликали до відновлення антикорупційного законодавства.

Повернення відповідальності щодо декларацій

Насправді парламент, за словами генпрокурора України 2019 – 2020 років, не повернув того, що було фактично знищено рішенням КСУ 27 жовтня. Оскільки той моральний осуд, який передбачений Кримінальним кодексом як міра покарання, не є достатнім для того, щоб стримувати чиновників приховувати свої активи, зазначив він.

Тому й Венеціанська комісія, посилаючись на практику групи держав Ради Європи, рекомендувала відновити позбавлення волі як міру покарання, щоб режим електронного декларування був ефективним,

– повідомив Руслан Рябошапка.

Він підкреслив, що компромісний закон, який прийняли у парламенті, повинен бути заветований Зеленським. "Президент повинен на основі Венеціанської комісії запропонувати свої пропозиції, а парламент має негайно їх розглянути та схвалити – так буде відновлено статус КВО, який існував до 27 жовтня", – зауважив колишній очільник Генпрокуратури.

Венеціанська комісія, за словами Рябошапки, запевнила, що законодавство відповідає міжнародним стандартам та Конституції, а КСУ абсолютно неякісно тлумачив законодавство.

Скандал довкола КСУ: головне

27 жовтня КСУ визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях.

Згодом президент України подав у Раду законопроєкт про звільнення суддів КСУ, а доступ до декларацій відновили.

На відповідну ситуацію відреагували і в ЄС – антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.

Водночас спікер парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт, у якому запропонував відновити права НАЗК, які скасував КСУ

Нещодавно Зеленський закликав Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ.



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