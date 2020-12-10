Венеціанська комісія оприлюднила свої рекомендації щодо Конституційного Суду України. У відомстві наголосили, що Верховній Раді слід чіткіше висловити свій намір щодо обмеження сфери діяльності суду з конкретних питань.

Комісія також рекомендує зобов'язати КСУ вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону. Про це повідомили на сайті Венеціанської комісії.

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Можливість відновлення справ у КСУ повинна бути встановлена ​​тільки тоді, коли встановлена кримінальна відповідальність судді в зв'язку з цим рішенням (наприклад, одержання хабаря),

– зауважили у комісії.

Що рекомендує Венеціанська комісія

Дати чіткіше визначення терміну "конфлікт інтересів" .

. Рішення про відводи повинні бути чітко викладені в основному рішенні, прийнятому судом. Вимога кворуму повинна бути зменшено в тих випадках, коли кворуму немає через відведення суддів.

Парламенту слід розглянути можливість прийняття закону, який деталізує наслідки для суддів КСУ за недотримання положення закону про відкликання. Мовиться і про порушення публічного дисциплінарного провадження та рішень щодо суддів КСУ.

Орган з відбору кандидатів на посаду судді КСУ слід створити з міжнародним компонентом . До нього можуть входити міжнародні експерти з прав людини та громадянське суспільство. Коли вони дійдуть до висновку, що положення закону є неконституційним і його слід анулювати, то повинні запросити підтвердження Великої палати за запитом президента або парламенту.

. До нього можуть входити міжнародні експерти з прав людини та громадянське суспільство. Коли вони дійдуть до висновку, що положення закону є неконституційним і його слід анулювати, то повинні запросити підтвердження Великої палати за запитом президента або парламенту. Судочинство Великої палати має бути , як правило, публічним.

, як правило, КСУ повинен мати можливість визначати додаткові деталі процедур у своїх власних правилах.

Венеціанська комісія рекомендує заповнити поточні вакансії у КСУ парламентом і конгресом суддів лише після покращення системи призначень. Для цього терміново слід створити спеціальну систему.

З метою деполітизації складу КСУ судді по депутатською квотою повинні обиратися кваліфікованою більшістю.

У Венеціанській комісії наголосили, що було б добре, якби новопризначені судді КСУ пройшли міжнародну підготовку щодо тлумачення конституційних питань.

щодо тлумачення конституційних питань. Під час реформування КСУ слід проводити з установою консультації з усіх аспектів.

Зверніть увагу! Конституційний Суд на закритому засіданні скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню в деклараціях. Таке рішення призвело до конституційної кризи в Україні. Президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії для оцінки ситуації в країні.