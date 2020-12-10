Криза з КСУ: Венеціанська комісія рекомендує Україні змінити законодавство
Венеціанська комісія оприлюднила свої рекомендації щодо Конституційного Суду України. У відомстві наголосили, що Верховній Раді слід чіткіше висловити свій намір щодо обмеження сфери діяльності суду з конкретних питань.
Комісія також рекомендує зобов'язати КСУ вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону. Про це повідомили на сайті Венеціанської комісії.
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Можливість відновлення справ у КСУ повинна бути встановлена тільки тоді, коли встановлена кримінальна відповідальність судді в зв'язку з цим рішенням (наприклад, одержання хабаря),
– зауважили у комісії.
Що рекомендує Венеціанська комісія
- Дати чіткіше визначення терміну "конфлікт інтересів".
- Рішення про відводи повинні бути чітко викладені в основному рішенні, прийнятому судом. Вимога кворуму повинна бути зменшено в тих випадках, коли кворуму немає через відведення суддів.
- Парламенту слід розглянути можливість прийняття закону, який деталізує наслідки для суддів КСУ за недотримання положення закону про відкликання. Мовиться і про порушення публічного дисциплінарного провадження та рішень щодо суддів КСУ.
- Орган з відбору кандидатів на посаду судді КСУ слід створити з міжнародним компонентом. До нього можуть входити міжнародні експерти з прав людини та громадянське суспільство. Коли вони дійдуть до висновку, що положення закону є неконституційним і його слід анулювати, то повинні запросити підтвердження Великої палати за запитом президента або парламенту.
- Судочинство Великої палати має бути, як правило, публічним.
- КСУ повинен мати можливість визначати додаткові деталі процедур у своїх власних правилах.
- Венеціанська комісія рекомендує заповнити поточні вакансії у КСУ парламентом і конгресом суддів лише після покращення системи призначень. Для цього терміново слід створити спеціальну систему.
- З метою деполітизації складу КСУ судді по депутатською квотою повинні обиратися кваліфікованою більшістю.
- У Венеціанській комісії наголосили, що було б добре, якби новопризначені судді КСУ пройшли міжнародну підготовку щодо тлумачення конституційних питань.
- Під час реформування КСУ слід проводити з установою консультації з усіх аспектів.
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