Венеціанська комісія 9 грудня опублікувала термінові висновки щодо ситуації із Конституційним Судом. У комісії закликали відновити антикорупційне законодавство.

Які висновки Венеціанської комісії

Комісія опублікувала висновки спільно з Генеральним директоратом з прав людини і дотримання законності Ради Європи, повідомили на сайті Венеціанської комісії.

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Венеціанська комісія визнала, що рішення Конституційного Суду не має чітких аргументів та основи у міжнародному праві. Крім того, зазначили, що рішення, ймовірно, ухвалили з порушенням процедури. Зокрема, унаслідок невирішеного питання щодо конфлікту інтересів деяких суддів.

Це викликає жаль не лише через негативний вплив цього рішення на боротьбу з корупцією в Україні, а й тому, що такі рішення підривають довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом,

– наголосили у висновках.

Що рекомендує Венеціаська комісія

Повернути відповідальність за брехню у деклараціях. Тобто повернути статтю Кримінального кодексу.

Відновити роботу Національного агентства з питань корупції.

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