Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що не хотів голосувати за призначення Арсена Авакова главою МВС. Однак зробив це на прохання Володимира Зеленського.

Своє ставлення до минулого Арсена Авакова та виконання міністром його обов’язків тепер народний депутат від "Слуги народу", представник президента у КСУ Федір Веніславський розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Якби особисто президент не просив його (Авакова – 24 канал) підтримати під час голосування на посаду міністра внутрішніх справ, я б за нього навряд чи голосував,

– розповів Веніславський.

Нардеп додав, що обізнаний "з попереднім життям пана Авакова", деякі фрагменти якого дуже дисонують з уявленням нардепа про те, яким має бути політик.

Водночас Веніславський вважає, що Аваков наразі непогано виконує функції міністра. "З погляду, як він зараз веде політичну діяльність, я думаю, що він (якщо відкинути суб’єктивне сприйняття), напевно, працює так, як має працювати нормальний міністр", – додав депутат.

Веніславський не готовий відповісти, чи голосував би тепер за відставку Авакова, якщо таке питання внесли б до сесійної зали Верховної Ради.

Що відомо про Арсена Авакова на посаді міністра