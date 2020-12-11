Ситуація неоднозначна, – Веніславський про 2 висновок Венеційської комісії
Венеційська комісія 10 грудня оприлюднила 2 висновок щодо скандальної ситуації з Конституційним Судом України. Представник президента в КСУ заявив, що ситуація не зовсім однозначна, адже рекомендації комісії можуть взагалі заблокувати призначення нових суддів Верховною Радою.
Річ у тім, що рекомендації Венеційської комісії не завжди можливо використати у реаліях української політики. Про це представник президента в КСУ заявив в ефірі 24 каналу.
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"Дійсно, отримавши 2 висновок і проаналізувавши його, є неоднозначна ситуація, неоднозначне сприйняття", – наголосив Веніславський.
Як він зазначив, Венеційська комісія рекомендує, що для призначення нових суддів Верховною Радою необхідно внести зміни до Конституції. Їх має підтримати кваліфікована більшість – 300 народних депутатів.
Я думаю, це може в наших політичних українських реаліях взагалі заблокувати призначення суддів КСУ,
– запевнив Веніславський.
► Дипломатичні натяки Венеційської комісії
Також Веніславський сказав, що у 2 висновку є дипломатичні натяки комісії. В одному з них мовиться про корупційні діяння.
"Якщо під час розгляду справи було корупційне діяння з боку судді, до прикладу, отримання хабаря, це може бути підставою для перегляду рішення КСУ. Якщо оцінити в комплексі, то можна сказати, що комісія не виключає того факту, що судді могли діяти не без особистих зацікавленостей", – пояснив Веніславський.
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► Переваги висновку
За словами представника президента, дуже важливо, що у висновку вказали, що рішення КСУ є підставою для майбутнього реформування суду.
Якщо в комплексі подивитись на 2 висновки – це підтверджує нашу позицію, що рішення КСУ є фактично сумнівно легітимним. Якщо з цим рішенням Венеційська комісія пов'язує необхідність реформування – це очевидно, що зміст рішення (КСУ – 24 канал) викликає занепокоєння, – підсумував Веніславський.
Скандальне рішення КСУ: головне
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- Президент закликав Венеційську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні та рішення КСУ. Комісія опублікувала вже 2 висновки.
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