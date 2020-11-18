В ефірі телеканалу "Прямий" між ведучим Миколою Вереснем та нардепкою від "Європейської солідарності" Софією Фединою спалахнув справжній конфлікт. Той звинуватив її в брехні. Унікальності інциденту додає те, що телеканал давно пов'язують із п'ятим президентом Петром Порошенком, який є лідером "ЄС".

Деталі конфлікту

У студії ток-шоу "Прямий ефір" Федина заявила, що законопроєкти чинної влади спрямовані лише на погіршення ситуації в Україні. Зокрема, вони шкодять малому та середньому бізнесу. Про це повідомляє 24 канал.

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Замість підтримки ми маємо, що Данило Гетьманцев (голова комітету Ради з питань фінансів – 24 канал) пропонує ще більш репресивні норми щодо малого бізнесу,

– наголосила Федина.

Вересень назвав таку заяву нардепки "голослівною". Він наполягав, щоб Федина навела конкретні приклади "нищівних" законопроєктів. Ведучий закликав: "будьте депутатом, скажіть точно".

Федина у відповідь апелювала до того, що вона має лише 1 хвилину ефірного часу і мусить у неї вкластися. Тоді Вересень не втримався від коментаря: "тільки не брешіть".

Коли нардепка закінчила свою промову, ведучий знову заговорив про брехню.

Попереджаю всіх: якщо я даю одну хвилину, це не означає, що можна брехати,

– наголосив Вересень.

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Цього Федина вже не стерпіла. Нардепка почала вимагати публічних вибачень за наклеп. На хвилі емоцій Федина підвелася з крісла, а Вересень припустив, що вона нібито хоче його вдарити.

Тоді Федина вимагала вибачень вже не лише через слова про брехню, але й через звинувачення у насиллі. Політикиня наголосила, що Вересень увесь вечір хамить гостям та поводиться просто неприпустимо. Кинувши на прощання фразу, що "так не робиться", Федина пішла зі студії.

Як Федина пояснила свої слова

Пізніше нардепка на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала пост із поясненням, які саме законопроєкти вона мала на увазі. Зокрема, Федина написала про законопроєкти щодо ФОПів , грального бізнесу кешбеків та офшори.

"Закручування гайок для ФОПів супроводжується створенням сприятливих умов олігархам. Зокрема, проєкт закону 786 – власники офшорів отримують звільнення від оподаткування", – зауважила нардепка.

Унікальності ситуації додає те, що Федина представляє у політиці інтереси Порошенка, а Вересень – ведучий на, імовірно, каналі все того ж Порошенка.

Конфлікт Федини та Вересня: дивіться відео

Що відомо про власників "Прямого"

До Революції Гідності телеканал належав сину Віктора Януковича – Олександру. Тоді ЗМІ називалося "Тоніс".

Коли родина Януковичів втекла з України, "Прямий" опинився у руках найближчого оточення п'ятого українського президента Петра Порошенка.

Формально ЗМІ належить політику Володимиру Макеєнку.

Однак реальними власниками "Прямого" називають Порошенка та його соратника Ігоря Кононенка. Сам Порошенко заперечує свою причетність до телеканалу. Однак аргументом проти його слів слугує те, що під час передвиборчої кампанії у 2019 році телеканал активно піарив Порошенка і жорстко критикував його суперників.



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