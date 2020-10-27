"Слуга народу" планувала повторити на місцевих виборах свій успіх на парламентських. У планах політсили було й отримати крісло міського голови Києва. Втім, за даними екзитполів, Ірині Верещук не вдалося обійти Віталія Кличка.

Кандидатка у мери столиці Ірина Верещук була впевнена у своїй перемозі. Проте у день виборів настрій у штабі "Слуги народу" суттєво відрізнявся. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

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Верещук, яка балотувалася у міські голови Києва, звинуватила в "провалі" колегу по фракції Миколу Тищенка, який керував київським осередком партії. Його ж вимагає звільнити з цієї посади.

"Якщо не вийду в другий тур, небо не впаде. Будемо далі працювати, будемо дуже переглядати нашу позицію щодо роботи в Києві", – наголосила Верещук.

Довідка. За результатами екзитполів, чинний мер Києва Віталій Кличко отримав 47,8% голосів виборців, Олександр Попов від ОПЗЖ – 8,6%, Сергій Притула від "Голосу" – 8,3%, а Ірина Верещук – 8%.



Верещук може пройти до другого туру виборів. Це станеться, якщо за офіційними результатами Кличко отримає менше ніж 50% голосів, а вона посяде другу позицію.

Чинники, які зіграли проти "слуг народу"

Те, що "Зе-команді" не вдасться повторити успіх попередніх виборів, показувала соціологія впродовж останніх місяців. За словами експертів, аби заманити свого виборця на дільницю, на Банковій вигадали 5 запитань від Зеленського.

Адже значна частина електорату політичної сили Зеленського – молодь, яка і мала зацінити креатив. Проте додаткових балів на дільницях такий хід "Слуги народу" не додав.

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Проти "слуг народу" зіграло, зокрема, загальне розчарування від влади. Та й на місцевих виборах голосують за іншим принципом – за локальних господарників, яких знають і результати роботи яких бачать у своїх містах і селах.

Втім, президентська політсила зі скромних результатом, але пройшла в місцеві ради. Тож тепер має рахуватися з думкою інших партій. І від того, чи знайде ситуативних союзників, залежить, наскільки ефективними будуть на місцях.

Ймовірність позачергових виборів

А ще після таких результатів розмови про дострокові парламентські вибори точно зникнуть в Офісі Президента. У влади спрацює інстинкт самозбереження. Формально ж і депутати побояться покидати монобільшість.

Якщо виходити з фракції, ти зберігаєш мандат. Мажоритарник може зберегти мандат, але тоді – ризик дочасних виборів до Ради. І тоді майже всі мажоритарники "Слуги народу" втратять мандати,

– переконаний політолог Володимир Фесенко.

Тепер, на думку фахівців, владі слід винести уроки і провести роботу над помилками перед майбутніми президентськими і парламентськими виборами. А проведення позачергових виборів у Раду зараз активно лобіюватиме опозиція і місцева влада, натхненна результатами 25 жовтня.