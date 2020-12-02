Верховна Рада дозволила Оператору газотранспортної системи закуповувати природний газ для балансуючих потреб на торгових платформах. Нардепи схвалили законопроект №3176 у другому читанні.

За відповідний проєкт проголосували 300 народних обранців. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про закупівлю газу ГТС на біржі

Можливість закупівлі газу Оператором ГТС для балансуючих потреб була прописана в кодексі компанії ще з 2015 року.

Однак через обмеження закону про державні закупівлі Оператор ГТС не міг виконувати умови свого кодексу. Все тому, що відповідний закон зобов'язує здійснювати закупівлі виключно через Prozorro.

Законопроєкт підвищить ефективність роботи ГТС та впровадить європейські норми в національне законодавство. Також він дасть поштовх для розвитку газового ринку України та зблизить його з ринками ЄС,

– зазначив гендиректор ГТС Сергій Макогон.

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Що відомо про законопроєкт