Верховна Рада найближчим часом може призначити двох суддів до Конституційного Суду України. У фракції "Слуга народу" розповіли, що такі повноваження парламент отримав лише у травні 2020 року.

Перед призначенням нових суддів до КСУ необхідно вирішити долю чинних представників Феміди. Про це нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила в ефірі "Радіо Свободи".

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Можливість призначити двох суддів Конституційного Суду з'явилася фактично лише в травні цього року. Пройшло літо – це були парламентські канікули. Я думаю, що, в принципі, найближчим часом ці вакансії можуть бути заповнені,

– наголосила Янченко.

Що Янченко сказала про скандальне рішення КСУ

В ефірі одного з телеканалів нардепка Янченко також прокоментувала скандал з КСУ, який скасував антикорупційну реформу. Політикиня наголосила, що це рішення Суду спричинило серйозну кризу не лише в Україні, але й за її межами.

За словами Янченко, це далеко не перше і, вочевидь, не останнє рішення КСУ, спрямоване фактично "на руйнування репутації України в усьому цивілізованому світі".

Скандал з КСУ: що відомо

27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, українські чиновники тепер отримали право не подавати реальні дані про свої статки в електронних деклараціях.

30 жовтня українці вийшли на масові протести під будівлю КСУ у Києві. Люди кажуть, що таке рішення Суду може поставити хрест не лише на їхньому житті, але й на майбутньому їхніх дітей та внуків.

Скасування антикорупційної реформи обурило світову спільноту. В ЄС наголосили, що регрес у боротьбі з корупцією суперечить європейським цінностям. У МВФ заявили, що електронне декларування скасовувати не можна.

Мовилося навіть про перегляд безвізу між Україною та ЄС. Однак рішучі дії української влади, спрямовані проти рішення КСУ, наразі врятували становище. Рада Євросоюзу поки не винесла питання про безвіз на порядок денний.

Президент Володимир Зеленський вніс на порядок денний Ради законопроєкт, у якому пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу