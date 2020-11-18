Рада не може піти на карантин, – Корнієнко
Верховна Рада наразі не може піти на карантин. Тому парламент працюватиме у форматі комітетів, позачергових засідань, календарного плану сесії.
Чому Рада не піде на карантин
Парламент мусить працювати, адже йде "бюджетний процес". Також є інші завдання, які вимагають термінового рішення. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До теми Конституційних підстав для розпуску Ради немає, – Корнієнко
Рада не може піти на карантин. Це такий орган, який повинен працювати постійно,
– зазначив нардеп.
Крім цього, Корнієнко запевнив, що секретаріати комітетів одразу йдуть на самоізоляцію, якщо є хворі. Також у Раді проводять всі протиепідемічні заходи.
Корнієнко нагадав, що навесні Рада трохи міняла календарний план і працювала у форматі позачергових засідань.
Коронавірус у Раді: що відомо
- Станом на 16 листопада у Раді на коронавірус хворіли 27 нардепів та 24 працівники парламенту.
- Нещодавно коронавірус діагностували у спікера Ради Дмитра Разумкова.
- Також позитивний результат тесту на коронавірус отримав перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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