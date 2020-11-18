Верховна Рада наразі не може піти на карантин. Тому парламент працюватиме у форматі комітетів, позачергових засідань, календарного плану сесії.

Чому Рада не піде на карантин

Парламент мусить працювати, адже йде "бюджетний процес". Також є інші завдання, які вимагають термінового рішення. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Рада не може піти на карантин. Це такий орган, який повинен працювати постійно,

– зазначив нардеп.

Крім цього, Корнієнко запевнив, що секретаріати комітетів одразу йдуть на самоізоляцію, якщо є хворі. Також у Раді проводять всі протиепідемічні заходи.

Корнієнко нагадав, що навесні Рада трохи міняла календарний план і працювала у форматі позачергових засідань.

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