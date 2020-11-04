Верховна Рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб підприємців до 2022 року. Парламентарям для цього забракло голосів.

Законопроєкт №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів, тоді як необхідно 226 голосів за. Про це повідомляє 24 канал.

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Водночас 254 депутати підтримали направлення законопроєкту на повторне перше читання. Законопроєкт передбачав відтермінування запровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року.

Що відомо про законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОПів.

Автором вказаний голова Ради, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков. У співавторах – низка нардепів "Слуги народу".

У документі йдеться, що через коронавірусну кризу особливо важкі наслідки несе малий та середній бізнес.

Зауважимо, що раніше передбачалося, що з 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності ІІ – IV груп ФОПів стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ – IV груп.