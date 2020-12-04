Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт №4460-д. Він передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. Також законопроєкт пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії.

За це проголосували 289 нардепів. Про це повідомляє 24 канал. Важливо "Ціна" рішення КСУ: НАЗК за 10 місяців виявило незадеклароване майно на пів мільярда Що відомо про законопроєкт №4460-д Законопроєкт №4460-д об'єднав 2 законопроєкти – поданий робочою групою № 4441 та президентом Володимиром Зеленським №4434.

У проєкті пропонують карати чиновників за брехню у деклараціях.

у деклараціях. Умисне внесення суб'єктом декларування недостовірних відомостей на суму від 500 до 4 тисяч прожиткових мінімумів (від 1 мільйона 94 тисяч до 8 мільйонів 756 тисяч гривень) карається штрафом від 2 500 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів (від 42 тисяч 500 – до 51 тисячі гривень) або громадськими роботами від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

(від 1 мільйона 94 тисяч до 8 мільйонів 756 тисяч гривень) карається штрафом від 2 500 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів (від 42 тисяч 500 – до 51 тисячі гривень) або громадськими роботами від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років. Якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисячі прожиткових мінімумів (більше ніж 8 мільйонів 756 тисяч гривень) – у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян (від 51 тисячі – до 85 тисяч гривень) або громадськими роботами від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

(більше ніж 8 мільйонів 756 тисяч гривень) – у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян (від 51 тисячі – до 85 тисяч гривень) або громадськими роботами від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 3 років. Кримінальна відповідальність за умисне неподання інформації суб'єктом декларування, уповноваженим на виконання державних функцій або функцій місцевого самоврядування – у вигляді штрафу від 2 500 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів (від 34 тисяч – до 51 тисячі гривень), або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Зверніть увагу! До того, як КСУ ухвалив рішення про скасування відповідальності за неправдиве декларування, чиновникам за брехню у деклараціях загрожувала в'язниця або ж понад 500 тисяч гривень штрафу.

Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу