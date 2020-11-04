Парламентарі 4 листопада підтримали за основу законопроєкт №3633, який посилює відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень щодо журналістів. За проголосували 305 нардепів.

Автором є депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про законопроєкт

Документ пропонує встановити, що умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності карається штрафом від 8 500 до 17 000 гривень або арештом на строк до 6 місяців. Наразі штраф складає до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто лише 850 гривень.

здійсненню журналістом законної професійної діяльності від 8 500 до 17 000 гривень на строк до 6 місяців. Наразі штраф складає до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто лише 850 гривень. За вплив на журналіста або переслідування працівника ЗМІ також каратимуть штрафами від 17 000 до 34 000. Також зловмиснику загрожує до 6 місяців арешту чи до 4 років обмеженням волі.

Якщо переслідування чи вплив на журналіста здійснювала службова особа з використанням свого службового становища, то йому загрожує:

штраф від 34 000 до 51 000 гривень;

обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Зверніть увагу! За перші 5 місяців 2020 року на журналістів нападали 26 разів, найбільше – на карантині.