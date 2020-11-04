Верховна Рада підтримала посилення відповідальності за напади на журналістів
Парламентарі 4 листопада підтримали за основу законопроєкт №3633, який посилює відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень щодо журналістів. За проголосували 305 нардепів.
Автором є депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін. Про це повідомляє 24 канал.
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Що відомо про законопроєкт
- Документ пропонує встановити, що умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності карається штрафом від 8 500 до 17 000 гривень або арештом на строк до 6 місяців. Наразі штраф складає до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто лише 850 гривень.
- За вплив на журналіста або переслідування працівника ЗМІ також каратимуть штрафами від 17 000 до 34 000. Також зловмиснику загрожує до 6 місяців арешту чи до 4 років обмеженням волі.
Якщо переслідування чи вплив на журналіста здійснювала службова особа з використанням свого службового становища, то йому загрожує:
- штраф від 34 000 до 51 000 гривень;
- обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
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