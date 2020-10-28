Комітет Верховної Ради України з дуже доречною назвою про свободу слова позбавив акредитації журналістів видання "Слідство.Інфо". Відтак журналістам заборонили відвідувати засідання українського парламенту. Втім "Слідство.Інфо" – не єдине видання, яке потрапило під заборону.

Причиною стало те, що буцімто видання не висвітлювало роботу Верховної Ради України. Про це у своєму фейсбуці розповіла головна редакторка "Слідства.Інфо" Анна Бабінець.

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У відповідь журналістка назвала одразу декілька проєктів і сюжетів, які розповідають про "роботу" Верховної Ради загалом й окремих депутатів зокрема:

проєкт "Посіпаки" про помічників народних депутатів змусив ВР нарешті почати оприлюднювати імена помічників, які раніше були засекречені.

фільм "Клуб книголюбів" розповів про те, як продаються голоси у парламенті – окремо чи цілими фракціями.

розслідування про куплене румунське громадянство парламентаря Олександра Дубінського.

розслідування про приховану закордонну нерухомість нардепів Палиці й Гереги.

розслідування про те, як депутати-багатії звертаються по грошову допомогу з бюджету.

Якої ще всебічності вам треба? Тобто депутатів, які не ходять на роботу, ви не позбавляєте мандату, а журналістів, які викривають парламентарів, позбавляєте акредитації?

– риторично запитала Анна Бабінець.

Резюмуючи, вона заявила, що редакція "Слідства.Інфо" вважає таке рішення комітету, який, до слова, очолює Нестор Шуфрич, перешкоджанням свободі слова.

Кого ще позбавили акредитації

Головний редактор регіонального миколаївського видання "НикВести" Олег Деренюга розповів, що очолюваному ним виданню також відмовили в акредитації.

У вересні нам прислали лист від апарату ВР, де попросили надати список матеріалів. Ми їм відповіли. А зараз я дивлюся – виявляється, у зверненні вказали неіснуючу електронну адресу,

– заявив Деренюга.

Збіг це чи випадковість, але видання "НикВести" також одного разу розповіло про гучний скандал за участі "Слуг народу". Саме їхні камери записали розмови Олександра Корнієнка й Давида Арахамії в Миколаєві про "корабельну сосну".

У Верховній Раді кажуть, що під таку "акцію" потрапили одразу декілька видань. Втім повний список наразі невідомий.

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Що кажуть у Верховній Раді

Керівниця пресслужби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк пояснила, що все буцімто через відмову ЗМІ надати свої матеріали щодо роботи парламенту.

За її словами, зі списку з 22 медіа лише три відповіли й надали інформацію. Всі решта протягом місяця навіть не перепитали щодо цього.

"Станом на 28 жовтня акредитовано 3 тисячі журналістів, 512 видань. Водночас відвідувати одночасно пресцентр можуть лише 120 з урахуванням карантинних обмежень", – підкреслила Ірина Кармелюк.

Вона запропонувала тим засобам масової інформації, які потрапили під позбавлення акредитації, таки надіслати свої матеріали.

Також прокоментував цю неприємну історію і член згаданого комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко. Він запевнив, що список на відмову в акредитації надали саме з апарату ВРУ.

Підстав не довіряти Апарату ВР раніше в мене не було. Та як мені зараз видається дехто нас ввів в оману. Що мене особисто точно злить,

– заявив Санченко.