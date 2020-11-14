Наступного пленарного тижня нардепи можуть взятись за законопроєкт про народовладдя через український референдум. Про те, чим займатимуться парламентарі, розповів перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Проєкт про референдум можуть розглянути наступного тижня

Наразі Стефанчук на самоізоляції, оскільки нещодавно у нього діагностували коронавірус. Про плани парламенту віцеспікер розповів у відео, яке оприлюднив президент Володимир Зеленський.

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Стефанчук зазначив, що окрім законопроєкту про референдум, народні обранці приступлять до розгляду інших важливих ініціатив.

Окремої уваги парламент планує приділити законопроєкту про інвестиційних нянь, яким передбачена державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями,

– сказав Стефанчук.

Які законопроєкти ще розглянуть

Також розглянуть документи про систему громадського здоров'я, про віртуальні активи, та низку соціальних ініціатив, зокрема про підтримку дітей-сиріт та про захист населення в період пандемії.

Це цікаво! Окрім Стефанчука на коронавірус хворіє і сам спікер Дмитро Разумков. За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, 17 листопада нардепи звернуться, аби проголосувати за важливі рішення, а також змінити календарний план роботи через спалах COVID-19.