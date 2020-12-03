Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4227, який встановлює термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На чолі САП її голова перебуватиме протягом 5 років.

Процедуру обрання не могли розпочати через законодавчі колізії

За відповідне рішення 3 грудня проголосували 289 народних депутатів. Про це інформує 24 канал.

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Раніше положення частини 4 статті 39 закону "Про прокуратуру" були зупинені, отож законопроєкт №4227 їх уточнив. Тепер процедуру обрання нового керівника САП можна розпочинати.

Посада керівника САП – вакантна

Зазначимо, що наразі посада очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вакантна. Назар Холодницький подав у відставку у серпні 2020 року.

Задля обрання нового керівника створили конкурсну комісію. До її складу входять 11 осіб – 7 делегованих Верховною Радою та 4 – від Ради прокурорів.

Після обрання переможця вона подає кандидатуру для призначення генеральним прокурором.

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