Верховна Рада затвердила перелік причин, через які народні депутати можуть пропускати засідання. Ще рік тому парламентарі ввели штрафні санкції за прогули.

За внесення змін до чинного законопроєкту проголосували 248 народних обранців. Про це інформує Бабель.

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Поважні причини для відсутності на засіданні:

виконання доручень Верховної Ради, голови парламенту чи комітету, до якого входить депутат;

тимчасова втрата працездатності;

отримання медичних послуг;

документально підтверджені транспортні перешкоди, через які участь у засіданнях неможлива;

відпустка;

відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій.

Нардеп повинен передати заяву спікеру щодо пропуску

Якщо парламентар пропускає засідання з іншої поважної причини, то він мусить повідомити про це спікера. Робити це слід заздалегідь у формі заяви з копією документа, що підтверджує причину.