Верховна Рада 20 жовтня ухвалила постанову про заходи проти поширення коронавірусу. Вона багато в чому дублює "коронавірусні" закони, які прийняли ще в травні і червні. Однак у новій постанові є певні уточнення.

Україна вже 6 місяців бореться з пандемією коронавірусу. В уряду є краще розуміння того, як необхідно протидіяти небезпечній хворобі. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, повідомляє 24 канал.

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Ця постанова багато в чому дублює коронавірусні закони, але є деякі уточнення. Йде шостий місяць епідемії, є більше досвіду, і ми розуміємо, що ще треба додавати в захист населення від біологічних загроз, таких як COVID-19,

– підкреслив Радуцький.

В Україні планують збільшити ковідний фонд для закупівлі ще більших потужностей для державних лабораторій та придбання тест-систем.

Що ще передбачає постанова щодо протидії коронавірусу

Збільшення потужності лабораторій;

залучення за державний кошт приватних лабораторій;

створення додаткової гарячої лінії.

Зауважимо, на нову гарячу лінію можуть звертатися на лише хворі, але й медики та представники органів влади, які потребують консультації.

"Є пряма телефонна лінія 1577 Національної служби здоров'я, куди можуть звертатись люди з усієї країни. Але у зв'язку з тим, що сьогодні є ще більше хворих, які будуть звертатись на гарячу лінію, необхідно відкрити ще одну", – розповів нардеп.