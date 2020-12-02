У Верховній Раді шукали вибухівку: що відомо
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Вночі 2 грудня до поліції надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради. Парламент перевіряли вибухотехніки.
Ніякої вибухівки у парламенті не знайшли
Повідомлення надійшло близько першої ночі і було анонімним. Про це повідомила речниця Печерського районного управління поліції Києва Оксана Тищенко, пише Укрінформ.
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На місце події виїжджали працівники профільних служб, слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. Проводилася перевірка, і жодних небезпечних предметів не знайдено,
– сказала Тищенко.
У поліції зазначили, що евакуація людей з будівлі не проводилась.
Яке покарання за телефонні мінування?
На початку листопада парламент схвалив у 1 читанні законопроєкт про відповідальність за фейкові мінування. За такі неправдиві повідомлення каратимуть позбавленням волі від 2 до 6 років. Також винуватцю загрожує конфіскація майна. За повторне вчинення злочину або коли об'єктом стали критично важливі об'єкти, жартівникам загрожує вже від 4 до 8 років за ґратами.
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