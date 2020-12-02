Вночі 2 грудня до поліції надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради. Парламент перевіряли вибухотехніки.

Ніякої вибухівки у парламенті не знайшли

Повідомлення надійшло близько першої ночі і було анонімним. Про це повідомила речниця Печерського районного управління поліції Києва Оксана Тищенко, пише Укрінформ.

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На місце події виїжджали працівники профільних служб, слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. Проводилася перевірка, і жодних небезпечних предметів не знайдено,

– сказала Тищенко.

У поліції зазначили, що евакуація людей з будівлі не проводилась.

Зверніть увагу! Це вже не вперше Верховну Раду "заміновують". Попередній інцидент стався 13 листопада. Після анонімного повідомлення парламент обшукали і нічого незвичайного не виявили.