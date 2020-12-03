У Верховній Раді створили "Кримську платформу": яка її мета
У Верховній Раді України створили міжфракційне об'єднання "Кримська платформа". Таку ж назву має ініціатива української влади щодо створення міжнародного майданчику для деокупації українського півострова.
Про створення об'єднання "Кримська платформа" під час засідання Верховної Ради 3 грудня оголосив її очільник Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.
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До цієї групи увійшли депутати з різних фракцій, а співголовами стали лідери кримськотатарського народу, які працюють народними депутатами України.
Співголови "Кримської платформи":
- Рустем Умєров – "Голос",
- Мустафа Джемілєв – "Європейська Солідарність",
- Ахтем Чийгоз – "Європейська Солідарність",
- Єлизавета Ясько – "Слуга народу",
- Вадим Галайчук – "Слуга народу".
Яка суть об'єднання
Раніше на зустрічі з Міністерством закордонних справ Рустем Умєров запропонував створити міжпарламентську асамблею на базі Кримської платформи – переговорного майданчика.
Відтак міжфракційне об'єднання у Верховній Раді України – це перший крок до створення такої асамблеї. Тобто, її українська частина вже фактично є.
Що таке Кримська платформа
Це ініціатива української влади щодо створення однойменного переговорного майданчика, де б за допомогою партнерів вирішувалися питання деокупації Криму.
На міжнародних зустрічах керівники українського МЗС постійно запрошують партнерів долучатися до ініціативи, яка має почати працювати вже у 2021 році. Наразі 6 держав вже погодилися долучитися:
- США,
- Велика Британія,
- Туреччина,
- Словаччина,
- Словенія,
- Естонія.
Також запрошення вже отримали партнери України по нормандському формату – Німеччина й Франція. Вони поки не висловили остаточної згоди.
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