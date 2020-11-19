Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко оголосив про створення в стінах парламенту нового міжфракційного об'єднання під назвою "Чиста енергія – здорове навколишнє середовище".

До нього увійшли нардепи від всіх парламентських фракцій і груп, а метою проголошується сприяння розвитку альтернативної енергетики в Україні.

17 листопада у Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання "Чиста енергія – здорове навколишнє середовище". До його складу увійшли 25 депутатів з усіх фракцій і груп, що демонструє важливість теми, з якої ми плануємо працювати,

– заявив Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що завдяки сектору відновлюваної енергетики в Україні залучено 12 мільярдів інвестицій за останні 10 років. Так, сектор ВДЕ забезпечив третину всіх інвестицій в економіку України з 2010 року. Однак інвестиції – далеко не єдиний позитивний результат розвитку ВДЕ, вважає Гончаренко.

"Це далеко не всі плюси, які нам дає відновлювальна енергетика як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Саме тому ми повинні бути впевнені, що ми будемо забезпечені чистою енергією, а наше довкілля буде захищена", – заявив нардеп.

За підсумками 2019 року питома вага виробництва електроенергії з поновлюваних джерел в Україні склала 8,7%. Згідно з Енергетичною стратегією України до 2035 року, питома вага енергії, виробленої з відновлюваних джерел, до цього періоду повинна досягти 25%. Близько третини інвестицій в ВДЕ припадає на іноземний капітал.