COVID-19 у Верховній Раді: скільки нардепів захворіли з початку пандемії
У Верховній Раді від початку пандемії кожен шостий народний обранець заразився COVID-19. Загалом вірусом інфікувались 75 депутатів.
Позитивні тести на COVID-19 також отримали 77 співробітників апарату Верховної Ради. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
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Хто у Верховній Раді заразився COVID-19
Загалом за час пандемії у Верховній Раді захворіли 152 людини, серед яких 75 депутатів. У секретаріаті парламенту ковідом зараз хворіють 14 людей, в апараті – 31 співробітник.
Також напередодні стало відомо, що вірусом заразився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Окрім того, зараз у президентській партії "Слуга народу" хворіють 17 нардепів.
Зеленський та співробітники його Офісу також хворіють COVID-19
10 листопада позитивні результаті тестів на коронавірус отримали президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак.
Також "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела пише, що тижнем раніше COVID-19 підтвердили і у прессекретарки президента Юлії Мендель та радника Єрмака Михайла Подоляка. Однак сама Мендель 12 листопада назвала своє інфікування найбільшим фейком ранку.
А от заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів вже перехворіла COVID-19. Результати повторного тестування показали, що вона здорова і не несе небезпеки для інших.
Хто з українських чиновників захворів на коронавірус
- Мер Кропивницького Андрій Райкович захворів на COVID-19 12 листопада. Зараз він перебуває у лікарні.
- Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков про свою хворобу повідомив 11 листопада. Він почувається нормально, лише температура тіла дещо вища за норму.
- Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич через COVID-19 перебуває на самоізоляції.
- Також лікується вдома від коронавірусу голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.
- З хворобою зараз бореться і міністр фінансів Сергій Марченко. Він захворів 9 листопада.
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