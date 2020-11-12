У Верховній Раді від початку пандемії кожен шостий народний обранець заразився COVID-19. Загалом вірусом інфікувались 75 депутатів.

Позитивні тести на COVID-19 також отримали 77 співробітників апарату Верховної Ради. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Читайте також Міністр оборони Таран отримав негативний тест на COVID-19

Хто у Верховній Раді заразився COVID-19

Загалом за час пандемії у Верховній Раді захворіли 152 людини, серед яких 75 депутатів. У секретаріаті парламенту ковідом зараз хворіють 14 людей, в апараті – 31 співробітник.

Також напередодні стало відомо, що вірусом заразився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Окрім того, зараз у президентській партії "Слуга народу" хворіють 17 нардепів.

Зеленський та співробітники його Офісу також хворіють COVID-19

10 листопада позитивні результаті тестів на коронавірус отримали президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак.

Також "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела пише, що тижнем раніше COVID-19 підтвердили і у прессекретарки президента Юлії Мендель та радника Єрмака Михайла Подоляка. Однак сама Мендель 12 листопада назвала своє інфікування найбільшим фейком ранку.

А от заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів вже перехворіла COVID-19. Результати повторного тестування показали, що вона здорова і не несе небезпеки для інших.

Хто з українських чиновників захворів на коронавірус