У Верховній Раді України зареєструють законопроєкт щодо Конституційного Суду України. Народні депутати розробили його з метою виходу з конституційної кризи.

Ним вони запропонували визначати законом процедури розгляду справ у Конституційному Суді. Зараз ці процедури передбачені регламентом суду. Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря.

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Вона зазначила, що реєструють законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)".

Паралельно розпочинаємо роботу над законопроєктом "Про конституційне провадження" (назва робоча). Відповідно, з моменту прийняття закону і до прийняття закону "Про конституційне провадження" КСУ не зможе здійснювати провадження,

– ствердила Совгиря.

Що встановлять законопроєктом

Законопроєктом пропонують встановити, що процедура діяльності КСУ визначатиметься законом, а не регламентом суду як внутрішнім актом.

Також вона зазначила, що ним збільшать кількість голосів суддів, необхідних для прийняття рішень:

з 10 до 12 Великою палатою:

до 6 у Сенатах КСУ (оскільки Сенати КСУ також можуть визнати закон неконституційним за конституційними скаргами).

"Розуміємо ризики, але на цей момент вважаємо, що такий спосіб виходу із кризи – єдиний можливий", – додала нардепка.

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