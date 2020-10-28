Верховний суд України відмовився визнати всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського у день місцевих виборів незаконною агітацією. За даними суду, глава держави хотів дізнатися відповіді на соціально-економічні питання.

Таке рішення суду не може бути оскарженим. Про це мовиться у постанові Великої палати Верховного суду від 25 жовтня, яку опублікували 28 жовтня, пише 24 канал.

До теми Опитування виконало свою місію, – експерт про 5 питань Зеленського

Деталі рішення суду

Ексдепутатка Наталія Новак просила Верховний суд визнати незаконною агітацією відеозвернення Зеленського, в якому він анонсував проведення загальнонаціонального опитування. Вона вимагала, аби суд заборонив президенту проводити опитування.

Однак Велика палата ВС вирішила, що опитування не є передвиборчою агітацією.

Справжньою метою проведення опитування є з'ясування президентом України важливих, як на його думку, соціально-економічних питань,

– йдеться у рішенні суду.

Крім того, судді зауважили, що використання Зеленським вислову "Україна – це ти" не містить закликів до голосування за певну політичну силу. Суд вважає, що ці слова широко застосовуються в масовій культурі.

Зверніть увагу! Всеукраїнське опитування Зеленського проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Його оплатили спонсори – понад 300 представників малого і середнього бізнесу. Конкретну вартість опитування у "Слузі народу" не називають. Детальніше про 5 питань від президента – читайте тут.



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