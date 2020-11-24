Верховний суд Невади визнав Джо Байдена переможцем голосування на території штату. Кандидат від демократів обігнав свого конкурента Дональда Трампа на понад 33 тисячі голосів.

Байден отримав 6 голосів виборників у Неваді

У Неваді Байден набрав 50,06% голосів, а чинний глава Білого дому – 47,67%. Таким чином, 6 голосів виборників дістаються саме Байдену. Про це інформує AP.

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24 листопада затвердили офіційні результати виборів й у Пенсильванії. Тут теж тріумфував Байден.

Команда Трампа заявляла про можливі фальсифікації у Неваді

Зазначимо, що раніше команда Трампа називала Неваду серед штатів, де могли бути застосовані фальсифікації. Адже, зазначали у штабі республіканців, саме у Неваді голосували тисячі людей, які там більше не проживають.

Трамп дав розпорядження щодо передачі влади

Сам Трамп уже віддав розпорядження Управлінню загальних служб діяти відповідно до протоколів щодо передачі влади в країні. При цьому чинний глава Білого дому досі не визнає свою поразку і продовжує наполягати на масштабних фальсифікаціях.

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