Байден проти Трампа: Верховний суд Невади оголосив демократа переможцем виборів
Верховний суд Невади визнав Джо Байдена переможцем голосування на території штату. Кандидат від демократів обігнав свого конкурента Дональда Трампа на понад 33 тисячі голосів.
Байден отримав 6 голосів виборників у Неваді
У Неваді Байден набрав 50,06% голосів, а чинний глава Білого дому – 47,67%. Таким чином, 6 голосів виборників дістаються саме Байдену. Про це інформує AP.
Цікаво Байден особисто представив кандидатів на основні посади в адміністрації: хто вони
24 листопада затвердили офіційні результати виборів й у Пенсильванії. Тут теж тріумфував Байден.
Команда Трампа заявляла про можливі фальсифікації у Неваді
Зазначимо, що раніше команда Трампа називала Неваду серед штатів, де могли бути застосовані фальсифікації. Адже, зазначали у штабі республіканців, саме у Неваді голосували тисячі людей, які там більше не проживають.
Трамп дав розпорядження щодо передачі влади
Сам Трамп уже віддав розпорядження Управлінню загальних служб діяти відповідно до протоколів щодо передачі влади в країні. При цьому чинний глава Білого дому досі не визнає свою поразку і продовжує наполягати на масштабних фальсифікаціях.
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