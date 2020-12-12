У США Верховний суд відхилив позов генпрокурора Техасу щодо визнання недійсними результатів президентських виборів у 4 штатах. Він намагався заблокувати отримані поштою голоси у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

Відповідний суд вдруге відхилив позов з боку кампанії Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

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Вердикт суду відхилити позов був прийнятий без будь-яких публічних заперечень. Це стало найпотужнішим підтвердженням того, що у Трампа вже не має шансів змінити результати виборів у суді, мовиться у статті.

Навіть судді, яких він (Трамп –, 24 канал) призначив, не зацікавлені, аби дозволити йому продовжувати відчайдушні юридичні спроби,

– зазначив телеканал.

У Верховному суді США – 6 суддів підтримують консервативні погляди й мають прихильність до республіканців, лише 3 – симпатизують демократам.

Чому відхилили позов

Суд у своєму короткому розпорядженні зазначив, що Техас не продемонстрував, що має законне право пред'явити позов.

У наказі зауважили: "Прохання штату Техас про надання дозволу на подання скарги відхиляється через відсутність вимог до статті III Конституції. Техас не продемонстрував визнану в судовому порядку зацікавленість у способі, в якому інші штати проводить свої вибори. Усі інші подані клопотання відхиляються як спірні ".

Зверніть увагу! Раніше генпрокурор штату Техас Кен Пекстон, який є прихильником Республіканської партії подав позов проти 4 штатів. У документі повторювалися юридичні аргументи, висловлені кампанією Трампа задля скасування результатів виборів у ключових штатах.

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