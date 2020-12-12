Верховний суд США знову відхилив позов з боку кампанії Трампа
У США Верховний суд відхилив позов генпрокурора Техасу щодо визнання недійсними результатів президентських виборів у 4 штатах. Він намагався заблокувати отримані поштою голоси у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.
Відповідний суд вдруге відхилив позов з боку кампанії Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.
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Вердикт суду відхилити позов був прийнятий без будь-яких публічних заперечень. Це стало найпотужнішим підтвердженням того, що у Трампа вже не має шансів змінити результати виборів у суді, мовиться у статті.
Навіть судді, яких він (Трамп –, 24 канал) призначив, не зацікавлені, аби дозволити йому продовжувати відчайдушні юридичні спроби,
– зазначив телеканал.
У Верховному суді США – 6 суддів підтримують консервативні погляди й мають прихильність до республіканців, лише 3 – симпатизують демократам.
Чому відхилили позов
Суд у своєму короткому розпорядженні зазначив, що Техас не продемонстрував, що має законне право пред'явити позов.
У наказі зауважили: "Прохання штату Техас про надання дозволу на подання скарги відхиляється через відсутність вимог до статті III Конституції. Техас не продемонстрував визнану в судовому порядку зацікавленість у способі, в якому інші штати проводить свої вибори. Усі інші подані клопотання відхиляються як спірні ".
Вибори у США 2020: головне
- На виборах президента СШАперемогу здобув кандидат від демократів Джозеф Байден. Проте Дональд Трамп досі не може визнати своєї поразки.
- Він наголошує на масових фальсифікаціях результатів виборів, а також подає позови до судів. Водночас суд вже скасував низку позовів Трампа щодо нібито порушень під час голосування.
- За даними ЗМІ, Дональд Трамп візьме участь у наступних виборах президента США у 2024 році. Водночас він начебто планує оголосили про свою участь у майбутніх виборах у день інавгурації Байдена. Більше про вибори в США – читайте тут.
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