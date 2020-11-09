Верховний Суд України 27 жовтня не задовільнив касаційну скаргу "Приватбанку" й Кабінету Міністрів щодо процедури bail-in під час націоналізації банку. У розгляді цього питання суд фактично не взяв до уваги "антиколомойського" закону про банки.

Саме в цій справі вперше в історії України застосували новий закон, який забороняє повертати банки їхнім попереднім власникам. Про це пише Finbalance.

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Детальніше про справу:

Позивачем у цій справі є компанія ТОВ "Реватіс". Вона скаржилася на "Приватбанк" і Мінфін через визнання недійсними конвертації вкладів фізичних осіб в акції банку (процедура bail-in – про це детальніше нижче).

У червні 2020 року Господарський суд міста Києва не підтримав скаргу й закрив провадження проти міністерства й національного банку.

28 липня 2020 року Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення суду першої інстанції. Тоді вже "Приват" і Міністерство фінансів подали касаційну скаргу у Верховний Суд.

28 жовтня 2020 року Верховний Суд відмовив у позові й залишив чинним рішення Північного апеляційного господарського суду.

Попередній аналогічний випадок:

Раніше з аналогічним позовом зверталася компанія ТОВ "КС Групп" проти "Приватбанку й Мінфіну".

Тоді все пішло тим самим шляхом – господарський суд скаргу відхилив, апеляційний підтримав, а Верховний у кінці підтримав позицію апеляційного.