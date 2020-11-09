Верховний Суд не став застосовувати "антиколомойський" закон у справі "Привату"
Верховний Суд України 27 жовтня не задовільнив касаційну скаргу "Приватбанку" й Кабінету Міністрів щодо процедури bail-in під час націоналізації банку. У розгляді цього питання суд фактично не взяв до уваги "антиколомойського" закону про банки.
Саме в цій справі вперше в історії України застосували новий закон, який забороняє повертати банки їхнім попереднім власникам. Про це пише Finbalance.
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Детальніше про справу:
- Позивачем у цій справі є компанія ТОВ "Реватіс". Вона скаржилася на "Приватбанк" і Мінфін через визнання недійсними конвертації вкладів фізичних осіб в акції банку (процедура bail-in – про це детальніше нижче).
- У червні 2020 року Господарський суд міста Києва не підтримав скаргу й закрив провадження проти міністерства й національного банку.
- 28 липня 2020 року Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення суду першої інстанції. Тоді вже "Приват" і Міністерство фінансів подали касаційну скаргу у Верховний Суд.
- 28 жовтня 2020 року Верховний Суд відмовив у позові й залишив чинним рішення Північного апеляційного господарського суду.
Попередній аналогічний випадок:
- Раніше з аналогічним позовом зверталася компанія ТОВ "КС Групп" проти "Приватбанку й Мінфіну".
- Тоді все пішло тим самим шляхом – господарський суд скаргу відхилив, апеляційний підтримав, а Верховний у кінці підтримав позицію апеляційного.
Що таке процедура bail-in?
Це процедура, яку застосовують у випадку фінансових проблем банку. Вона дозволяє використовувати гроші кредиторів для "підтримання життєдіяльності" банку. Таким чином самі кредитори стають акціонерами, а їхні вкладені гроші – акціями.
Якщо простими словами, коли ви тримаєте гроші на депозиті в банку, в якого виникли проблеми, він може використати ваші гроші як капітал. Очікується, що коли банк відновиться, ви зможете повернути ці гроші.
Втім, ця процедура суперечить новому закону про банки, який забороняє повертати їх попереднім власникам. А вкладники, гроші яких конвертувалися в акції, фактично стали акціонерами банку.
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