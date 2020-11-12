Верховний Суд відмовив Януковичу у позові про честь і гідність
Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій щодо відмови у задоволенні позову експрезидента Віктора Януковича. Той подав до суду на колишнього генпрокурора Юрія Луценка у справі про захист честі, гідності і ділової репутації.
Постанова суду набирає законної сили з моменту її прийняття і оскарженню не підлягає. Про це йдеться у вироку суду за 4 листопада, який оприлюднили 11 листопада.
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Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 року залишити без змін,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про позов Януковича проти Луценка
- На дебатах Генеральної Асамблеї ООН Луценко заявив, що "державна мафія" Януковича, втікаючи з країни, привласнили понад 40 мільярдів доларів. Генпрокуратура, за його словами, застосувала спеціальну конфіскацію та повернула до державного бюджету України 1,5 мільярди доларів.
- Янукович подав судовий позов на Генпрокуратуру та Юрія Луценка.
- Він вимагав визнати слова Луценка такими, що порушують його честь, гідність та ділову репутацію.
- Суд декілька разів переносив розгляд справи.
- Згодом Печерський районний суд Києва відмовив Януковичу у позові. Апеляцію експрезидент також програв.
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