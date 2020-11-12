Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій щодо відмови у задоволенні позову експрезидента Віктора Януковича. Той подав до суду на колишнього генпрокурора Юрія Луценка у справі про захист честі, гідності і ділової репутації.

Постанова суду набирає законної сили з моменту її прийняття і оскарженню не підлягає. Про це йдеться у вироку суду за 4 листопада, який оприлюднили 11 листопада.

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Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 року залишити без змін,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про позов Януковича проти Луценка